Норвегія підтримала ініціативу європейських країн, котрі вже зібрали кошти, щоб придбати військову техніку для Збройних Сил України. Бенгт Ерік Уолдоу запустив національну кампанію з метою збору коштів на Bayraktar TB2. Ціль — зібрати $5,5 млн на БПЛА.

Інформацію про збір розміщено на норвезькій платформі Spleis.

На цей момент зроблено вже майже 500 пожертвувань.

Мінімальний донат – 10 крон (1 долар). Перші 1000 благодійників, які пожертвують більше ніж 250 крон (25 доларів), допоможуть визначитись із назвою для БПЛА.

“Подаруйте Bayraktar ​​від Норвегії українському народу – солідаризуйтеся у боротьбі з Путіним”, – закликав організатор.

Водночас якщо за 80 днів норвежцям не вдасться зібрати необхідну суму, вже зібрані кошти передадуть до фонду допомоги Україні при українському посольстві в Норвегії.

Раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про відправлення в Україну Bayraktar TB2, на придбання якого в країні зібрали 5 млн євро.