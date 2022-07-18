Інформацію про збір розміщено на норвезькій платформі Spleis.
На цей момент зроблено вже майже 500 пожертвувань.
Мінімальний донат – 10 крон (1 долар). Перші 1000 благодійників, які пожертвують більше ніж 250 крон (25 доларів), допоможуть визначитись із назвою для БПЛА.
“Подаруйте Bayraktar від Норвегії українському народу – солідаризуйтеся у боротьбі з Путіним”, – закликав організатор.
Водночас якщо за 80 днів норвежцям не вдасться зібрати необхідну суму, вже зібрані кошти передадуть до фонду допомоги Україні при українському посольстві в Норвегії.
Раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про відправлення в Україну Bayraktar TB2, на придбання якого в країні зібрали 5 млн євро.
- Нагадаємо, у компанії Baykar заявили, що передадуть Україні безпілотники “Байрактар” безоплатно. Йдеться про БПЛА, на які українці зібрали понад 600 млн гривень всього за декілька днів.
- Раніше благодійний фонд Сергія Притули зібрав кошти на ударні безпілотники Bayraktar TB2. Варто зазначити, що фонду вдалося зібрати за три дні 600 млн грн — на чотири безпілотники. Хоча поставлена ціль була — три “Байрактари” за сім днів.
- У Польщі вже зібрали перший мільйон злотих (7 350 000 мільйонів гривень) на купівлю бойового безпілотного літального апарата Bayraktar TB2 для України.