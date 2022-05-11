Президент України Володимир Зеленський наголосив, що з кожним новим містом, де фіксуються військові злочини окупантів, бажання вести переговори з Росією зникає.

Про це повідомляє The Guardian.

11 травня президент України Володимир Зеленський виступив онлайн перед студентами французького університету Sciences Po.

Президент наголосив, що Україна готова вести переговори з країною-агресоркою, доки ще не пізно. Але він також додав, що з кожним містом, де окупанти чинять звірства, шанс на дипломатичне врегулювання зникає.

“З кожною новою Бучею, з кожним новим Маріуполем, з кожним новим містом, де десятки вбитих мирних людей, випадки зґвалтування, з кожним новим злочином Росії зникає бажання та можливість вести переговори, а також можливість розв’язання цього питання дипломатичним шляхом”, – заявив Зеленський.

Президент додав, що перш ніж говорити про закінчення війни, Україна хотіла б відновити свою територіальну цілісність.

“Як тільки ми повернемо все, що нам належить, ми будемо готові до закінчення війни”, – підкреслив Володимир Зеленський.