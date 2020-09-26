Некоректну карту булу опубліковану в новині про катастрофу військового літака АН-26 у Харківській області, яка забрала життя 26 осіб.
На помилку відразу звернули увагу в посольстві України у Великій Британії.
“Важко повірити своїм очам. Сподіваємося, це була просто помилка, яка буде виправлена в найкоротші терміни”, – відзначили в диппредставництві.
Через деякий час BBC прибрала карту з матеріалу і вибачилася.
Наприкінці новини з’явилося уточнення такого змісту: “Більш рання версія цієї історії містила неправильну карту. Перепрошуємо за помилку”.
При цьому BBC не уточнила, що помилка полягала в тому, що незаконно анексований Росією Крим не був позначений як територія України. Також замість правильної транслітерації англійською Києва Kyiv на карті було написано Kiev.
- Раніше фінська державна телерадіокомпанія Yle виправила карту, на якій незаконно анексований Крим був позначений як частина Росії. До помилки увагу журналістів привернуло українське посольство.
- Іспанська телерадіокорпорація RTVE публікувала інтерактивну карту поширення коронавірусу COVID-19 у світі, на якій анексований Крим позначений як частина РФ.
- Французька газета Le Monde також позначала Крим як частину РФ на мапі COVID-19.