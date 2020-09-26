Британська телерадіомовна корпорація BBC опублікувала карту України без незаконно анексованого Криму. Згодом її прибрали з матеріалу і перепросили.

Некоректну карту булу опубліковану в новині про катастрофу військового літака АН-26 у Харківській області, яка забрала життя 26 осіб.

На помилку відразу звернули увагу в посольстві України у Великій Британії.

“Важко повірити своїм очам. Сподіваємося, це була просто помилка, яка буде виправлена в найкоротші терміни”, – відзначили в диппредставництві.

Через деякий час BBC прибрала карту з матеріалу і вибачилася.

Наприкінці новини з’явилося уточнення такого змісту: “Більш рання версія цієї історії містила неправильну карту. Перепрошуємо за помилку”.

При цьому BBC не уточнила, що помилка полягала в тому, що незаконно анексований Росією Крим не був позначений як територія України. Також замість правильної транслітерації англійською Києва Kyiv на карті було написано Kiev.