ЗМІ опублікували карту ударів ЗСУ по російських складах з боєзапасами, які окупанти облаштували на тимчасово окупованих територіях України. За останні 9 днів українські воїни знищили понад десяток ворожих об'єктів.

Про це йдеться у Telegram-каналі російської служби британської компанії суспільного телерадіомовлення BBC.

Згідно з опублікованими даними, за 9 днів Збройні сили України знищили 11 складів з російським озброєнням.

Йдеться про склади, які окупанти облаштували на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема у Харківській, Херсонській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

У ЗМІ наголосили, що всі знищені склади розташовані у 5-75 км від лінії фронту.

28 червня ЗСУ знищили два склади росіян: один у Новій Каховці (Херсонська область), а другий у Перевальську (Луганська область).

2 липня було завдано удар російському складу у Попасній (Луганська область).

3 липня ЗСУ знищили одразу два склади окупантів у Мелітополі (Запорізька область).

4 липня під ударом опинився ворожий склад у Сніжному (Донецька область).

5 липня – склад росіян у Кадіївці (колишній Стаханов, Луганська область).

6 липня ЗСУ завдали удар по трьох російських складах – у Макіївці (Донецька область), Великому Бурлаку (Херсонська область) та Херсоні.