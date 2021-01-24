Російська служба британської телерадіокомпанії BBC опублікувала інтерактивну карту з кримськими містами, де проходили акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Але міста на карті позначили як російські.

Про це в Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Так, в BBC російськими назвали міста Сімферополь і Севастополь.

Російське бюро BBC відзначило, що РФ анексувала Крим в 2014 році.

У свою чергу Олег Ніколенко заявив, що Севастополь і Сімферополь ніколи не були містами Росії, а Крим не анексований, а окупований.

“BBC Russian, не просувайте неправдиві російські наративи. Севастополь та Сімферополь ніколи не були містами Росії. Крим не анексований, а окупований. Міжнародне право має значення”, – написав він.