Про це в Twitter повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
Так, в BBC російськими назвали міста Сімферополь і Севастополь.
Російське бюро BBC відзначило, що РФ анексувала Крим в 2014 році.
У свою чергу Олег Ніколенко заявив, що Севастополь і Сімферополь ніколи не були містами Росії, а Крим не анексований, а окупований.
“BBC Russian, не просувайте неправдиві російські наративи. Севастополь та Сімферополь ніколи не були містами Росії. Крим не анексований, а окупований. Міжнародне право має значення”, – написав він.