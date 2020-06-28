В Україні расизм існує: найчастіше він проявляється по відношенню до африканців і ромів. Хоча насильство по відношенню до них фіксується в рази менше, ніж кілька років раніше.

Про це розповідає “BBC-Україна”.

Киянка Айтен

“У школі мене називали “носатою”, “чорномазою”. Малювали на мене якісь карикатури”, – розповіла дівчина.

Айтен народилася і виросла в Києві. Її батько азербайджанець. Через незвичайне ім’я та неслов’янську зовнішність над Айтен насміхалися в школі і на вулиці.

Дівчина розповіла, що в дитинстві мріяла бути блакитноокою блондинкою, тоді б ніхто над нею точно не сміявся.

“Я була у поліклініці. Мені було років 10 … І прямо за шторкою дві медсестри обговорюють мене в контексті “понаїхали”. Хто такі “хачі”, “не хачі”, “урки”…” – розповіла дівчина.

За її словами, деякі продовжують насміхатися з її імені: “Наприклад, при знайомстві жартома кажуть: “Ха-ха, Айтен, IPhone, Ipad, Ай-Петрі …”

Студент з Камеруну

Студент з Камеруну прожив в Україні сім років. У 2016 році його побили і він виїхав з країни, але тут залишилася його дружина.

“Буквально в п’яти метрах до моєї квартири на мене напали кілька хлопців. У мене й досі серйозні травми спини. Це причина, чому я поїхав з країни. Я повинен був виїхати. У мене не було вибору”, – розповідає чоловік.

У ролику не видно його обличчя, бо він боїться за свою дружину, яка залишилася в Україні.

За його словами, на нього якось напали в метро.

“Хочеться прости прийти додому і лягти в ліжко. І бути впевненим, що ти можеш просто лягти в своє ліжко”.

Чоловік упевнений, що не всі українці є расистами. Але через незнання або вплив телебачення деякі можуть просто звернутися до чорношкірого: “Гей, ніг*р!”

Адеола – студент з Нігерії

Шість місяців тому хлопець приїхав в Україну на навчання. Якось він став свідком нападу на свого друга.

“Він (друг) був на вулиці без маски, а у мене вона була, і я зайшов до магазину дещо купити. Поки він говорив по телефону, якісь хлопці, перейшовши дорогу, підійшли до нього, бризнули перцевим спреєм в обличчя і пішли”, – розповів Адеола.

Він упевнений, що єдина причина того, що сталося – це расова дискримінація.

“Я взагалі не розумію, навіщо люди це роблять?”

Адеола зазначає, що коли їхав в Україну, то розумів, що йому можливо доведеться зіткнутися з чимось подібним: “Я вирішив для себе, що мене це не буде зачіпати. Всіх навколо я сприймаю як рівних”.

У відео йдеться, що в Україні найчастіше проявляється дискримінація по відношенню до ромів і африканців, хоча випадків насильства зараз фіксується значно менше, ніж 5 або 10 років тому.

За словами керівника групи моніторингу прав нацменшин В’ячеслава Ліхачова, українське суспільство ще досить закрите.

“Суспільство не звикло до людей іншої зовнішності і не готове сприймати, але це не означає автоматичного агресивного ставлення до них. Насильство – це не те, що практикує суспільство вцілому”, – зазначив В’ячеслав Ліхачов.

Нагадаємо, раніше в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.

28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму та поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими офіцерами. 30 травня під час протесту учасники влаштували погроми в магазинах.

Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Пізніше протести почалися в Європі та по всьому світу.