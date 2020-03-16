Статтю “Люди бояться через вас, ЗМІ”. Смертність від коронавірусу — майже на рівні сезонного грипу” опубліковано на сайті BBC Russia.
Автори матеріалу — кореспондент з питань науки та технологій Микола Воронін та оглядач Ольга Д’яконова — зазначили, що “визначати небезпеку захворювання, порівнюючи абсолютні цифри загиблих, досить безглуздо”. Тому порівнюючи смертність від сезонного грипу зі смертністю від коронавіруса COVID-19, вони апелювали інформацією про те, якою є частка загиблих щодо загального числа заражених.
Так, журналісти привели (без посилання на джерело) інформацію про те, що “глобальні епідемії на кшталт свинячого грипу трапляються в середньому раз в 25 років та вбивають 10-20 осіб на кожні 100 тисяч інфікованих (0,01-0,02%)” .
Смертність від COVID-19, згідно з наведеними ними даними (також без посилань на джерела), “на рівні від 0,5% до 4%”. Тобто в десятки разів вище.
Проте, журналісти приходять до висновку, що COVID-19 — безпечніший сезонного грипу. Цю ж точку зору в матеріалі представив експерт — професор інституту епідеміології та мікробіології Віктора Зуєв. За його словами, “при сезонній грипозній інфекції смертність буває також ж або трохи вищою”, ніж від COVID-19.
Водночас Всесвітня огранізація охорони здоров’я (ВООЗ) наводить дані, згідно з якими смертність від коронавірусу COVID-19 в рази перевищує смертність від сезонних інфекцій та грипу.
“У всьому світі близько 3,4% зареєстрованих летальних випадків COVID-19. Для порівняння, сезонний грип зазвичай вбиває набагато менше, ніж 1% інфікованих”, — заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.
Згідно з картою поширення COVID-19, станом на 16 березня відомо про 174 884 випадки зараження. При цьому 77 657 пацієнтів одужали. Загинули 6 705 осіб — 3.83% від загальної кількості тих, що заразилися.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавируса в світі.
- 16 березня в Україні підтвердили два нові випадки COVID-19. Кількість хворих зросла до 5.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.