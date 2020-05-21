Британське видання BBC опублікувало статтю про підсумки року правління Президента Володимира Зеленського з критикою українського лідера за реформи, що не відбулися, і скандали, що прогриміли на весь світ.

#Букви наводять повний переклад статті Джони Фішера “Україна Зеленського: чому мрія коміка про трансформацію може закінчитися”.

Минув рік відтоді, як найвідоміший в Україні комік був приведений до присяги як президент. Володимир Зеленський переміг завдяки сміливим обіцянкам реформувати країну та покласти край виснажливій війні на сході України.

Нічого з цього ще не відбулося. Але його перші 12 місяців роботи були насичені подіями, і згідно з останніми опитуваннями, він залишається неймовірно популярним.

Насичений рік

Президент Зеленський запам’ятався на міжнародному рівні за рік. Він опинився в центрі скандалу, який призвів до імпічменту президента Дональда Трампа. Потім був фурор, після якого Іран збив український літак.

Вдома його похвалили за обмін ув’язненими, який повернув додому відомих українців, яких утримували в російських в’язницях.

Ситуація з COVID-19 досі знаходиться під контролем, можливо, через дуже раннє рішення про локдаун.

Але в останні кілька місяців спостерігалося певне зрушення в акцентах.

Реформатори, що супроводжували його до влади, були витіснені на тлі нарікань про те, що ідея про повне перезавантаження вичерпала себе.

Що сталося з “Dreamteam”?

Фото вище зроблено на піку Зеленськоманії. На світлині, зробленій у Парижі у квітні 2019 року, між першим і другим туром виборів в Україні, показаний президент, який невдовзі підійде до Єлисейського палацу, щоб зустрітися з президентом Еммануелем Макроном

Підпис до фото на сторінці Зеленського в Facebook — “Dreamteam” (“команда мрії”). Це була заява, яка заспокоїла тих, хто вдавався в питання, як телевізійний артист міг би виконати свої амбітні обіцянки. Навіть якби у нього не було підказок, його оточували б ті, у кого вони були.

У крайньому лівому кутку фото зображений Олександр Данилюк. Колишній міністр фінансів, якому приписують допомогу в очищенні банківського сектора України.

Пан Данилюк був на боці пана Зеленського на всіх етапах виборчої кампанії, і після голосування йому було доручено важливу роботу з забезпечення національної безпеки.

Наступний чоловік — людина з щетиною — Руслан Рябошапка. У нього є досвід роботи в галузі права та боротьби з корупцією. Йому було надано посаду генерального прокурора, можливо, найважливішу з усіх ролей під президентом.

Українські президенти послідовно використовували генерального прокурора та його канцелярію як інструмент переслідування своїх ворогів та заохочення своїх друзів: укладання корупційних угод з олігархами в обмін на сприятливе висвітлення в ТБ або частку від незаконно отриманих доходів. Це була гнила серцевина гнилої політичної системи. Пан Рябошапка обіцяв бути незалежним та відрізнятися. Він негайно зробив амбітну спробу навести лад у прокуратурі.

Призначення пана Рябошапки, пана Данилюка та декількох інших шанованих реформаторів українські спостерігачі як всередині країни, так і за кордоном сприйняли як явну ознаку того, що президент Зеленський мав намір спробувати виконати свої амбітні обіцянки.

Ви, напевно, вже здогадалися, але “Dreamteam” проіснувала недовго. Олександр Данилюк затримався на чотири місяці; Руслан Рябошапка — на сім.

Я зустрівся з Олександром Данилюком у Києві цього тижня. Він пішов з команди пана Зеленського торік у вересні після того, як посварився з керівником адміністрації президента (той також пішов у відставку).

Пан Данилюк сказав мені, що він не шкодує, що підтримав колишнього коміка та не має сумнівів щодо його добрих намірів або бажання щось змінити.

Так що ж пішло не так?

“Він [Зеленський] оточив себе дуже слабкими, опортуністичними людьми. Комік привів із собою некомпетентних людей, які зараз керують великими державними установами”, — каже Данилюк.

Перестановки на початку березня призвели до того, що майже всі визнані реформатори були відсторонені від посади, зокрема — товариш Данилюка — “дрімтімер” Руслан Рябошапка.

Зараз він у Франції, тож я зв’язався з ним по Skype, і його оцінка того, що відбувається, похмура.

Пан Рябошапка каже мені, що, після підтримки далекосяжних реформ і деолігархізації на початку, президент Зеленський різко втратив самовладання.

“”Замість того щоб боротися з олігархами, він обрав мир і злагоду з ними”, — сказав Рябошапка, зтхаючи.

Праворуч на фотографії з Парижу — Іван Баканов. Він сильно відрізняється від інших “дрімтімерів”. Ніхто не описує його як реформатора.

Пан Баканов з того ж міста на півдні України, що й пан Зеленський, його друг дитинства. Він керував телекомпанією пана Зеленського.

Всіх здивувало, коли пану Баканову дали ласе місце голови українського агентства державної безпеки СБУ. Минув рік, і він — один з небагатьох членів адміністрації Зеленського, який дотепер залишається на тій самій посаді.

Президент Зеленський багато зібрав у перший рік, і попереду ще чотири. Безліч людей, передусім у Києві, скажуть вам, що все рухається до неминучої катастрофи; ця історія повториться, і все закінчиться вуличними демонстраціями.

Але поки широка публіка все ще підтримує свого сумнівного лідера. Попри невдачі, багато хто, як і раніше, вважає президента Зеленського кращим шансом для змін в Україні.