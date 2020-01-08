BBC випустить шоу про міфічних істот з книг Джоан Роулінг

Нове шоу з робочою назвою "Фантастичні звірі: природна історія" (Fantastic Beasts: A Natural History) буде створено BBC спільно з Warner Bros.

Про це повідомляє Variety.

У розробці шоу бере участь і Музей природної історії міста Лондона. Там готують виставку “Фантастичні звірі: диво природи”, де розкажуть про реальних незвичайних тварин через призму істот з книг Джоан Роулінг.

Шоу вестиме британський актор і комедіант Стівен Фрай, який раніше начитував аудіокниги з серії “Гаррі Поттера”.

Кадри з архіву BBC Natural History Unit і сцени з фільмів “Фантастичні тварини” будуть використані для демонстрації того, як тісно переплетені тварини реального світу, міфологічні істоти та звірі чарівного світу.

Шоу розповість про істот міфічних і справжніх: від кентаврів до ніффлерів, райських птахів та фенікса, шерстистих носорогів і гігантського кальмара.

Про точну дату виходу шоу не повідомляється.