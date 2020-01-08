BBC випустить шоу про міфічних істот з книг Джоан Роулінг

Про це повідомляє Variety.
У розробці шоу бере участь і Музей природної історії міста Лондона. Там готують виставку “Фантастичні звірі: диво природи”, де розкажуть про реальних незвичайних тварин через призму істот з книг Джоан Роулінг.
Шоу вестиме британський актор і комедіант Стівен Фрай, який раніше начитував аудіокниги з серії “Гаррі Поттера”.
Кадри з архіву BBC Natural History Unit і сцени з фільмів “Фантастичні тварини” будуть використані для демонстрації того, як тісно переплетені тварини реального світу, міфологічні істоти та звірі чарівного світу.
Шоу розповість про істот міфічних і справжніх: від кентаврів до ніффлерів, райських птахів та фенікса, шерстистих носорогів і гігантського кальмара.
Про точну дату виходу шоу не повідомляється.
Нагадаємо, прем’єра фільму “Фантастичні тварини 3” намічена на 12 листопада 2021 року.
Фільм “Фантастичні звірі і де вони мешкають” вийшов 18 листопада 2016 року, а його продовження – “Фантастичні звірі: злочини Гіндельвальда” – 16 листопада 2018 року.
- Компанія Warner Bros. розповіла, коли глядачі зможуть побачити третю частину фільму “Фантастичні тварини і де вони мешкають”.