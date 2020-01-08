09 січня

01:26 Розслідування авіакатастрофи в Тегерані: в МВС назвали задачі українських правоохоронців
01:09 Екс-заступнику глави МНС оголосили про підозру в розтраті 23,7 млн грн
00:48 Австралійські архітектори пропонують безкоштовні послуги постраждалим від лісових пожеж
00:28 Гвінет Пелтроу запускає лайфстайл-шоу на Netflix

08 січня

23:45 BBC випустить шоу про міфічних істот з книг Джоан Роулінг
23:23 ОБСЄ зафіксувала порушення режиму «тиші» на ділянці розведення в Петровському
22:58 Авіакатастрофа в Тегерані: абоненти Vodafone та lifecell зможуть безкоштовно зателефонувати до Ірану
22:35 Агентство з авіабезпеки ЄС рекомендує припинити польоти над Іраком
21:59 У Європарламенті сподіваються «дізнатися більше» про причини авіакатастрофи в Ірані
21:36 МЗС: головну роль у розслідуванні авіакатастрофи українського Boeing відіграє Іран
21:05 В Україні від ускладнень грипу померла жінка
20:56 На Київщині власник міні-зоопарку морив тварин голодом: відкрито кримінальну справу
20:28 Канада готова допомогти Україні в розслідуванні катастрофи Boeing — Трюдо
20:16 Житель Закарпаття під час конфлікту в барі облив латвійця бензином і підпалив його
20:00 Антоненко: Про те, хто такий Шеремет, дізнався з Facebook і новин після його загибелі
19:47 США оцінили можливість участі в розслідуванні катастрофи літака МАУ
19:46 Трамп анонсував нові санкції проти Ірану
19:35 «Це брехня»: Антоненко-Riffmaster розповів, що не кульгав після операції в 2016 році
19:21 Трамп закликав світових лідерів укласти нову ядерну угоду з Іраном
18:58 Журналісти Шарія залишили засідання суду у справі Шеремета під супроводом поліції: відео
18:47 У Броварах поліцейські врятували 4-річну дівчинку та її батька від самогубства
18:39 «Звичайна зелена коробка»: Антоненко розповів, звідки у нього муляж міни МОН-50
18:21 Саудівська Аравія зупинила транзит нафтових танкерів через Ормузьку затоку
18:16 Антоненко: Твердження про «ультранаціоналістичні ідеї» взяли зі справи іншої людини
18:08 На Різдво рятувальники знайшли в Карпатах двох заблукалих туристів
17:57 МЗС України викликало посла Польщі через заяви про діячів ОУН-УПА
17:48 ПЦУ має намір запустити мобільний додаток «Моя церква»
17:36 Президент Ірану висловив співчуття у зв’язку з катастрофою українського Boeing
17:29 «Київпастранс» запустив онлайн-карту руху транспорту
17:24 Апеляційний суд відправив Яну Дугарь під домашній арешт за місцем реєстрації

BBC випустить шоу про міфічних істот з книг Джоан Роулінг

Нове шоу з робочою назвою "Фантастичні звірі: природна історія" (Fantastic Beasts: A Natural History) буде створено BBC спільно з Warner Bros.

Середа, 8 січня 2020, 23:45

Про це повідомляє Variety.

У розробці шоу бере участь і Музей природної історії міста Лондона. Там готують виставку “Фантастичні звірі: диво природи”, де розкажуть про реальних незвичайних тварин через призму істот з книг Джоан Роулінг.

Шоу  вестиме британський актор і комедіант Стівен Фрай, який раніше начитував аудіокниги з серії “Гаррі Поттера”.

Кадри з архіву BBC Natural History Unit і сцени з фільмів “Фантастичні тварини” будуть використані для демонстрації того, як  тісно переплетені тварини реального світу, міфологічні істоти та звірі чарівного світу.

Шоу розповість про істот міфічних і справжніх: від кентаврів до ніффлерів, райських птахів та  фенікса, шерстистих носорогів і гігантського кальмара.

Про точну дату виходу шоу не повідомляється.

Нагадаємо, прем’єра фільму “Фантастичні тварини 3” намічена на 12 листопада 2021 року.

Фільм “Фантастичні звірі і де вони мешкають” вийшов 18 листопада 2016 року, а його продовження – “Фантастичні звірі: злочини Гіндельвальда” – 16 листопада 2018 року.

Теги: Фантастические звери, Джоан Роулинг

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!