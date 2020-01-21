Наймасштабніший проєкт підтримки свідомої моди в Україні від Ukrainian Fashion Week BE SUSTAINABLE! росте і стає сьогодні справжнім центром для української свідомої моди, інновацій та нетворкінгу.

BE SUSTAINABLE! project presentation 1 лютого, 16.00 (special place, MA)

У просторі BE SUSTAINABLE! ми максимально занурюємо аудиторію у світ дизайнерів, демонструємо локальні сталі практики разом із технологічними рішеннями. У візуальний та інтерактивний способи ми переносимо зв’язок із відповідальною модою поза межі Мистецького Арсеналу та створюємо історії, які не підуть у забуття. Історії, які стануть натхненням для тих, хто обиратиме відповідальність як ДНК свого бренду.

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, 3 лютого 11:00–21:00 (BE SUSTAINABLE! Space + right wind, MA)

Лекторій BE SUSTAINABLE! цього сезону перетворюється на масштабний міжнародний саміт, який може стати відправною точкою для реалізації ідей sustainable fashion в Україні.

Вперше у межах Ukrainian Fashion Week відбудеться одноденний BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, присвячений вивченню проблематики сталого розвитку в Україні та світі. Місія заходу – зібрати та надихнути всіх, кого цікавить гаряча тема сьогодення та майбутнього.

Розпочне день саміту важлива подія – портфоліо-ревю брендів, що розробляють та створюють sustainable fashion продукти. Ця подія – частина міжнародного конкурсу від VOGUE.It, партнером якого в Україні став Ukrainian Fashion Week. Інтерв’ю з українськими sustаinаble-компаніями проводитиме контриб’ютор Vogue Itаliа Ріккардо Терзо.

Програма саміту

11.00 – 13.30 Vogue Talents: sustainable fashion портфоліо-ревю (BE SUSTAINABLE! space, left wing, MA)

13.00 – 13.15 Реєстрація учасників (BE SUSTAINABLE! space, left wing, MA)

13.20 – 13.30 Вітальне слово від Дар’ї Марусик (Локація саміту, right wing, MA)

13.30 – 14.00 Секретний спікер

14.00 – 15.00 Лекція Клавдії Шевелюк, “Стратегія сталої моди: від вирощування сировини до безпечної утилізації”

15.00 – 16.00 Лекція Маркуса Бергмана, “Мінливий ландшафт сталої текстильної промисловості”

16.00 – 17.00 Воркшоп Марії Трапп та Маркуса Бергмана “One Dear Thing – тематичне дослідження прозорості”

17.00 – 17.30 Кава-брейк

17.30 – 18.00 Публічне інтерв’ю зі Світланою Бевзою (BEVZA) разом із Марією Моховою “Нові цінності моди у 2020 році”

18.00 – 18.15 Кава-брейк

18.15 – 19.15 Панельна дискусія “Чи може свідоме споживання врятувати Планету?”, модерує Тетяна Соловей

19.15 – 20.00 Коктейль та нетворкінг

20.00 – BE SUSTAINABLE! fashion summit show:

AZAVA, DEVO HOME, KLAPTYK FASHION, PREAPOCLO, RE-BEAU, REVICLO BY MARKOVA, UNA TERRA (catwalk, MA)

20.30 – Kami Kami (catwalk, MA)

Детальна інформація про лекторів та їхні виступи

Маркус Бергман:

Маркус Бергман – експерт з питань сталого розвитку. Незважаючи на те, що він має експертизу саме у текстильній промисловості, насамперед у галузі стійких текстильних матеріалів, Маркус також проводить консультації в інших сферах, комбінуючи дисципліни стратегії бренду, маркетингу, комунікацій та сталого розвитку.

Академічна освіта Маркуса – міжнародні відносини. Він брав активну участь у поширенні ідей сталого виробництва протягом більш ніж 20 років.

Мінливий ландшафт сталої текстильної промисловості

Наше ставлення до моди та вибору одягу швидко змінюється. Рітейл-сфера – не така, як була раніше, і це означає, що усталені бізнес-моделі швидко стають неактуальними або відмирають.

Маркус Бергман дає широку цілісну перспективу майбутньому модної та текстильної промисловості, на прикладах від історичних питань торгівлі до містопланування та маркетингу. Він також окреслює можливі стратегії утвердження компаній у сучасному та майбутньому середовищі.

Марія Трапп:

Як проєктна менеджерка “One Dear Thing”, Марія Трапп доклала зусиль щодо забезпечення сталого розвитку в усьому ланцюгу виробництва текстилю, що характеризується складними та різноманітними процесами. Для того, щоб кінцевий продукт втілював ідеали дизайну та відповідав технічним властивостям, потрібно мати цілісне та структуроване управління.

Марія за освітою інженерка з професійним досвідом у технічному консалтингу. Також вона є інвесторкою.

“One Dear Thing – тематичне дослідження прозорості”

Орієнтуючись на продаж лише одного товару за один раз, “One Dear Thing” кидає виклик нашому уявленню, чому і як ми купуємо товари. Висока цінність кожного окремого продукту створюється завдяки наданню аудиторії повної інформації про ланцюжок виробництва, в тому числі з огляду на проблеми.

Марія Трапп та Маркус Бергман презентують процес втілення проєкту та наводять приклади того, як інші можуть вчитися з цієї тривалої та складної мандрівки.

Клавдія Шевелюк:

Клавдія Шевелюк, консультантка зі сталого розвитку, засновниця Change Agency Responsible Future. Має 14 років досвіду роботи на керівних посадах у галузі B2B в провідних юридичних фірмах і групах компаній та успішний досвід запуску нових брендів і продуктів на ринку України. Спільно з партнерами з Естонії та Швеції, сьогодні Клавдія консультує провідні українські та прибалтійські компанії з питань запровадження стратегій, політик і програм сталого розвитку, а також розробляє нефінансові звіти, допомагає проаналізувати життєвий цикл і розробити програми із залучення зацікавлених сторін.

“Стратегії сталої моди: від вирощування сировини до безпечної утилізації”

У своїй лекції експертка розповість, чому в сталій бізнес-моделі важливий кожен ланцюжок формування вартості, та продемонструє приклади вдалих фешн-брендів, які ґрунтуються на рішеннях від природи.

Публічне інтерв’ю зі Світланою Бевзою

Одна з найвідоміших та найуспішніших дизайнерок України разом із fashion-редакторкою L’Officiel Ukraine поговорять про проблеми створення люксового одягу, виготовленого в Україні, про відшукання актуального “tone of voice” в сучасному просторі та про те, як створити сталу й етичну альтернативу хутру.

Панельна дискусія “Чи може свідоме споживання врятувати планету?”

Словосполучення “свідоме споживання” за останні кілька років набрало неабиякої популярності. Однак ідеї, що сьогодні на хайпі, часто дискредитуються, переходять у зовсім інші площини, перестаючи доносити важливі повідомлення. Більше того, свідоме споживання у контексті модної індустрії стало головною темою дискусій у медіапросторі, оскільки для моди поняття “conscious consumption” є досить парадоксальним. Активісти вбачають у цьому чи не єдиний вихід для порятунку планети, корпорації ж упевнені, що свідоме споживання може лише нашкодити економіці та рівню життя працівників текстильної промисловості. На панельній дискусії “Чи може свідоме споживання врятувати планету?” спробуємо розібратись, як саме ми маємо свідомо споживати, щоб спправді прийти до глобальних позитивних змін модної індустрії, та чи потрібно для цього відмовлятися від нового одягу в цілому.

Учасники Панелі:

• Маріанна Бойко, екоблогерка, екотренерка, радіоведуча, письменниця, власниця бренду Act Green

• Маркус Бергман, експерт з питань сталого розвитку, співзасновник шведської компанії “Galantus”

• Клавдія Шевелюк, консультантка зі сталого розвитку, засновниця Change Agency Responsible Future.

Модерує дискусію оглядачка відділу моди Vogue UA Тетяна Соловей.

BE SUSTAINABLE! Fashion Show

Освітню частину саміту завершать покази українських дизайнерів, які обрали шлях змін у напрямку відповідальної моди.

BE SUSTAINABLE! Show організоване в колаборації з телеканалом ICTV та відбудеться за підтримки Sustainable Fashion Pad.

Запрошення міжнародних гостей відбулось за підтримки Посольства Королівства Швеція в Україні.

BE SUSTAINABLE! Space створений за підтримки інвестиційної компанії Freedom Finance Ukraine.

Щиру подяку та постійну підтримку проєкту висловлюємо компанії DHL Express Ukraine.

Програма саміту відкрита для відвідування, тому дізнатись нову корисну інформацію, знайти рішення, познайомитись та обмінятися досвідом можуть ті, хто встигнуть зареєструватися першими – кількість місць обмежена.

Реєстрація гостей за лінком.

Facebook event.