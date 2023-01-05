Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Під час слідчих дій детективи виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують російське громадянство засновників.
Громадяни РФ за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з податку на додану вартість. Порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн грн.
У межах досудового розслідування, заарештовано корпоративні права товариства, а також 9 одиниць транспортних засобів та 13 об’єктів нерухомості, які зареєстровані за ним. Орієнтовна загальна вартість активів, на які накладено арешт, складає близько 700 млн грн.
Раніше в Україні арештували партію залізної руди вартістю близько 1,8 млрд грн, що належить компанії російського олігарха Алішера Усманова.
- Національна кримінальна агенція Великої Британії (NCA) затримала російського мільярдера Михайла Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей, а згодом звільнила під заставу.
- Районний суд Києва своїм рішенням передав товарні знаки компанії відомого російського бізнесмена орієнтовною вартістю понад 2 млрд грн Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами.
- Бюро економічної безпеки України викрило екснардепа від забороненої проросійської партії “Опозиційна платформа – За життя” в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.