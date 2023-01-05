Детективи Бюро економічної безпеки України встановили, що бенефіціарними власниками одного з найбільших в Україні логістичних центрів є громадяни РФ. Транспортний холдинг підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Під час слідчих дій детективи виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують російське громадянство засновників.

Громадяни РФ за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з податку на додану вартість. Порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн грн.

У межах досудового розслідування, заарештовано корпоративні права товариства, а також 9 одиниць транспортних засобів та 13 об’єктів нерухомості, які зареєстровані за ним. Орієнтовна загальна вартість активів, на які накладено арешт, складає близько 700 млн грн.

Раніше в Україні арештували партію залізної руди вартістю близько 1,8 млрд грн, що належить компанії російського олігарха Алішера Усманова.