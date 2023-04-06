На Львівщині Бюро економічної безпеки спільно з СБУ та прокуратурою передали 30 тисяч електронних сигарет вартістю понад 10 млн грн до військових частин Збройних Сил України.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

Правоохоронці встановили особу, що незаконно продавала електронні сигарети через месенджери. Під час обшуку у приміщеннях однієї з торгових мереж виявили 30 тисяч сигарет.

Організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за фактом придбання, транспортування та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч.1 ст.204 КК України).

Матеріали кримінального провадження скеровані до Личаківського районного суду, який і виніс рішення про передачу сигарет до ЗСУ.

Раніше на Закарпатті затримали старшого детектива Бюро економічної безпеки та місцевого депутата під час отримання хабаря за прикриття нелегального ринку електронних сигарет.

Окрім цього, у межах розслідування кримінального провадження передано на користь Збройних сил України 500 млн гривень, які належали колаборанту.

Варто зазначити, що нещодавно за ініціативи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) українські розвідники отримали 5 мільйонів доларів, які були арештовані в межах розслідування кримінального провадження щодо колишнього міністра аграрної політики та продовольства України.

Довідка. Бюро економічної безпеки України — український правоохоронний орган у сфері охорони економічної безпеки держави. Мета Бюро — протидія економічним злочинам проти держави шляхом реалізації правоохоронної, аналітичної, економічної, інформаційної та інших функцій.