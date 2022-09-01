Співробітники Бюро економічної безпеки України передали на потреби ЗСУ захисну амуніцію для військових. Серед них 500 тактичних окулярів, майже 600 наколінників та налокітників, 500 рукавичок, 200 плитоносок, 115 коробок з лицевими масками, 75 навушників, 20 тепловізорів, 90 військових рюкзаків, 190 бронепластин, 70 підсумків під магазини тощо. Орієнтовна вартість переданого майна становить понад 5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Захисна амуніція та інші товари вилучили під час обшуків приміщень у м. Києві. Їх використовували зловмисники, які організували протиправну схему постачання на територію України товарів військового призначення та подвійного використання.

Товари придбали за волонтерські кошти. Їх завозили на територію України під виглядом гуманітарної допомоги за підробленими документами від імені офіційних благодійних організацій для подальшої реалізації на внутрішньому ринку за завищеними цінами.

Протиправну схему постачання на територію України товарів військового призначення та подвійного використання під виглядом гуманітарної допомоги з використанням підроблених документів припинено.

Наразі двом учасникам кримінального провадження повідомлено про підозру за ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) та за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.

Одному з підозрюваних який є співорганізатором злочинної діяльності обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється співробітниками Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.