Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Захисна амуніція та інші товари вилучили під час обшуків приміщень у м. Києві. Їх використовували зловмисники, які організували протиправну схему постачання на територію України товарів військового призначення та подвійного використання.
Товари придбали за волонтерські кошти. Їх завозили на територію України під виглядом гуманітарної допомоги за підробленими документами від імені офіційних благодійних організацій для подальшої реалізації на внутрішньому ринку за завищеними цінами.
Протиправну схему постачання на територію України товарів військового призначення та подвійного використання під виглядом гуманітарної допомоги з використанням підроблених документів припинено.
Наразі двом учасникам кримінального провадження повідомлено про підозру за ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) та за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України.
Одному з підозрюваних який є співорганізатором злочинної діяльності обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється співробітниками Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
- 1 липня 2022 року на сайті Бюро економічної безпеки з’явилась публікація про те, що після початку повномасштабної війни низка підприємств з бенефіціарами з РФ чи Білорусі не лише брали участь у закупівлях, користуючись із державних коштів, а й ставали їх виконавцями, реалізовуючи товари чи послуги. Сума таких закупівель склала близько 65 мільйонів гривень.
- Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили громадянина РФ в ухиленні від сплати податків.
- Також раніше повідомлялося, що за ініціативи Служби безпеки України у Харківській області арештовано активи компаній країни-агресора на 40 мільйонів гривень.
- Поліціянти повідомили про підозру учасникам злочинної групи, які вкрали кошти Міністерства оборони України під час закупівлі військової амуніції на суму 580 000 доларів.
- 30 серпня Національне антикорупційне бюро у вівторок, Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з контррозвідкою СБУ влаштувало понад 20 обшуків у Запоріжжі. Детективи перевіряли приміщення міськради, обласної військової обладміністрації, складські та житлові приміщення можливих фігурантів кримінального провадження за фактом розкрадання гуманітарної допомоги.