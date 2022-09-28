Про це повідомляє урядовий портал.

З початку року БЕБ встановило 171 процедуру публічних закупівель, в яких виявлено ризики завищення цін, необґрунтованого та нецільового використання бюджетних коштів на загальну суму понад 1 млрд грн.

Детективи БЕБ внесли відомості до ЄРДР щодо 32 фактів ймовірного привласнення, розтрати або заволодіння державними коштами. У межах досудових розслідувань проведено низку слідчих дій, зокрема й тимчасові доступи до документів, обшуки та призначено 16 судових експертиз задля встановлення винних.

Так, завдяки діям БЕБ щодо упередження ризикових закупівель недопущено понад 200 млн грн втрат бюджету.

У БЕБ наголосили на необхідності дотримання чинного законодавства у сфері здійснення державних закупівель. Особливу увагу розпорядникам бюджетних коштів необхідно приділяти:

  • визначенню очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 “Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі”;
  • проведенню ретельної перевірки достовірності поданих для участі документів при визначенні переможця тендерної процедури закупівлі та встановлення участі в аналогічних закупівлях;
  • недопущенню необґрунтованого внесення змін до договорів про закупівлю/постачання товарів, послуг, робіт шляхом укладання додаткових угод.

Раніше БЕБ вже визначило 23 юридичні особи, пов’язані з РФ та РБ, котрі рекомендувало включити до санкційного списку.