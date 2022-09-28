Аналітики Бюро економічної безпеки виявили ймовірні порушення під час здійснення закупівель у державній сфері на суму майже 500 млн грн, за якими відкрито кримінальні провадження. Також ідентифікували ризикові закупівлі за кошти державного бюджету, процедура щодо яких ще не завершена, на загальну суму 550 млн грн.

Про це повідомляє урядовий портал.

З початку року БЕБ встановило 171 процедуру публічних закупівель, в яких виявлено ризики завищення цін, необґрунтованого та нецільового використання бюджетних коштів на загальну суму понад 1 млрд грн.

Детективи БЕБ внесли відомості до ЄРДР щодо 32 фактів ймовірного привласнення, розтрати або заволодіння державними коштами. У межах досудових розслідувань проведено низку слідчих дій, зокрема й тимчасові доступи до документів, обшуки та призначено 16 судових експертиз задля встановлення винних.

Так, завдяки діям БЕБ щодо упередження ризикових закупівель недопущено понад 200 млн грн втрат бюджету.

У БЕБ наголосили на необхідності дотримання чинного законодавства у сфері здійснення державних закупівель. Особливу увагу розпорядникам бюджетних коштів необхідно приділяти:

визначенню очікуваної вартості предмета закупівлі відповідно до наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 “Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі”;

проведенню ретельної перевірки достовірності поданих для участі документів при визначенні переможця тендерної процедури закупівлі та встановлення участі в аналогічних закупівлях;

недопущенню необґрунтованого внесення змін до договорів про закупівлю/постачання товарів, послуг, робіт шляхом укладання додаткових угод.

Раніше БЕБ вже визначило 23 юридичні особи, пов’язані з РФ та РБ, котрі рекомендувало включити до санкційного списку.