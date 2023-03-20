Про це повідомляє пресслужба бюро.
Слідством встановлено, що кошти, які іноземна компанія направляла в Україну на утримання представництва служби таксі і оплату роботи водіїв-партнерів, незаконно переводилися в готівку.
Директор та головний бухгалтер компанії організували схему за якої платежі здійснювалися на рахунки низки ФОПів як оплати за неіснуючі “інформаційно-посередницькі послуги”. Це дозволяло уникати сплати податків до державного бюджету у повному обсязі. Встановлена сума ухилення – 52 млн грн”, – зазначили у повідомленні.
Зараз детективи БЕБ з’ясовують обставини вчинення кримінального правопорушення та повне коло причетних до цієї схеми осіб.
Протягом січня-лютого 2023 року за результатами виявлення ризиків у сфері оподаткування створено та направлено до підрозділів детективів БЕБ 55 аналітичних продуктів та 10 аналітичних довідок на загальну суму ймовірних втрат бюджету 3,2 млрд грн.
- У Києві та Київській області детективи БЕБ викрили та зупинили діяльність 6 закладів, в яких здійснювалася незаконна діяльність у сфері грального бізнесу.
- Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній з фігуранток схеми привласнення 40 млрд гривень на “Укрнафта” і “Укртатнафта”. Мовиться про головну бухгалтерку “Укртатнафти”.
- Детективи Бюро економічної безпеки України встановили, що бенефіціарними власниками одного з найбільших в Україні логістичних центрів є громадяни РФ. Транспортний холдинг підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн.