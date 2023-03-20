Про це повідомляє пресслужба бюро.

Слідством встановлено, що кошти, які іноземна компанія направляла в Україну на утримання представництва служби таксі і оплату роботи водіїв-партнерів, незаконно переводилися в готівку.

Директор та головний бухгалтер компанії організували схему за якої платежі здійснювалися на рахунки низки ФОПів як оплати за неіснуючі “інформаційно-посередницькі послуги”. Це дозволяло уникати сплати податків до державного бюджету у повному обсязі. Встановлена сума ухилення – 52 млн грн”, – зазначили у повідомленні.

Зараз детективи БЕБ з’ясовують обставини вчинення кримінального правопорушення та повне коло причетних до цієї схеми осіб.

Протягом січня-лютого 2023 року за результатами виявлення ризиків у сфері оподаткування створено та направлено до підрозділів детективів БЕБ 55 аналітичних продуктів та 10 аналітичних довідок на загальну суму ймовірних втрат бюджету 3,2 млрд грн.