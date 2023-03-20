У Бюро економічної безпеки України заявили про викриття схеми ухилення від сплати податків на суму 52 млн грн посадовими особами українського представництва "всесвітньо відомого бренду таксі".

Про це повідомляє пресслужба бюро.

Слідством встановлено, що кошти, які іноземна компанія направляла в Україну на утримання представництва служби таксі і оплату роботи водіїв-партнерів, незаконно переводилися в готівку.

Директор та головний бухгалтер компанії організували схему за якої платежі здійснювалися на рахунки низки ФОПів як оплати за неіснуючі “інформаційно-посередницькі послуги”. Це дозволяло уникати сплати податків до державного бюджету у повному обсязі. Встановлена сума ухилення – 52 млн грн”, – зазначили у повідомленні.

Зараз детективи БЕБ з’ясовують обставини вчинення кримінального правопорушення та повне коло причетних до цієї схеми осіб.

Протягом січня-лютого 2023 року за результатами виявлення ризиків у сфері оподаткування створено та направлено до підрозділів детективів БЕБ 55 аналітичних продуктів та 10 аналітичних довідок на загальну суму ймовірних втрат бюджету 3,2 млрд грн.