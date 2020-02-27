Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна готова інтегруватися з Росією, але це має бути не так, як тепер.

Про це повідомляє білоруське агентство “Белта”.

Відзначається, що Лукашенко згадав про ініціювання інтеграції Росії та Білорусі разом з першим президентом Росії Борисом Єльциним.

На думку президента Білорусі, йшлося про економічну інтеграцію при збереженні територіальної цілісності та суверенітету.

“Ми тоді взагалі не говорили про те, що хтось повинен втратити суверенітет і незалежність. При всіх труднощах в ті часи ми знаходили виходи зі складних питань. Коли розбагатіли, особливо Росія, почалися незрозумілі штовханина й метушня. І, як я вже сказав, примус до інтеграції”, – заявив він.

Олександр Лукашенко також наголосив, що держава підтримує інтеграцію “за класичними принципами, про які знає весь світ”.