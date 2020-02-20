Про це йшлося в його виступі на засіданні Генеральної асамблеї ООН, трансляцію веде “Крим.Реаліі“.
Як повідомлялося раніше, під час свого виступу міністр закордонних справ України Вадим Пристайко порушив питання щодо розміщення миротворчих сил Організації Об’єднаних Націй на російсько-українському кордоні.
Представник Білорусі при ООН Валентин Рибаков наголосив, що нещодавнє загострення конфлікту на Донбасі “викликає стурбованість”. Він висловив готовність Білорусі й надалі надавати допомогу в питанні врегулювання.
“Ми продовжуємо послідовно підтримувати процес мирного врегулювання конфлікту та вносимо свій посильний вклад в цей процес в Мінську. … Ми також сприяємо роботі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Ми готові й далі сприяти проведенню переговорів на мінських майданчиках у будь-яких форматах, зокрема, на найвищому рівні, як це було зроблено в 2015 році”, — сказав він.
Також він додав, що в разі, якщо буде прийнято рішення щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, Білорусь готова долучитися до неї.
“Як неодноразово заявляв президент Білорусі Олександр Лукашенко, ми готові внести свій практичний внесок у діяльність можливої миротворчої місії ООН в регіоні, якщо на це буде воля та згода всіх без винятку сторін”, — підкреслив Рибаков.
- Напередодні міністр Вадим Пристайко заявив, що Україна буде наполягати на введенні миротворців не тільки на лінії зіткнення, як того хоче Російська Федерація, а на всій незаконно окупованій території Донецької та Луганської областей.
- У вересні 2019 року міністр Вадим Пристайко заявив, що Президент України Володимир Зеленський розглядає введення миротворців на територію Донбасу тільки як “план Б” в разі, якщо Мінські домовленості “не спрацюють”.
- У грудні п’ятий президент України Петро Порошенко дав поради нинішньому главі держави Володимиру Зеленському в контексті того, як потрібно поводитися і про що пам’ятати на переговорах у форматі “Нормандії”. Однією з них було залучення миротворчої місії ООН на Донбас.