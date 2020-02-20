Постійний представник Білорусі при Організації Об'єднаних Націй Валентин Рибаков заявив про готовність держави долучитися до миротворчої місії.

Про це йшлося в його виступі на засіданні Генеральної асамблеї ООН, трансляцію веде “Крим.Реаліі“.

Як повідомлялося раніше, під час свого виступу міністр закордонних справ України Вадим Пристайко порушив питання щодо розміщення миротворчих сил Організації Об’єднаних Націй на російсько-українському кордоні.

Представник Білорусі при ООН Валентин Рибаков наголосив, що нещодавнє загострення конфлікту на Донбасі “викликає стурбованість”. Він висловив готовність Білорусі й надалі надавати допомогу в питанні врегулювання.

“Ми продовжуємо послідовно підтримувати процес мирного врегулювання конфлікту та вносимо свій посильний вклад в цей процес в Мінську. … Ми також сприяємо роботі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Ми готові й далі сприяти проведенню переговорів на мінських майданчиках у будь-яких форматах, зокрема, на найвищому рівні, як це було зроблено в 2015 році”, — сказав він.

Також він додав, що в разі, якщо буде прийнято рішення щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, Білорусь готова долучитися до неї.

“Як неодноразово заявляв президент Білорусі Олександр Лукашенко, ми готові внести свій практичний внесок у діяльність можливої миротворчої місії ООН в регіоні, якщо на це буде воля та згода всіх без винятку сторін”, — підкреслив Рибаков.