Білорусь не буде через коронавірус скасовувати святкування 9 травня

Про це повідомляє білоруське агентство “БЕЛТА”.
За словами Лукашенка, святкування Дня Перемоги “не загубиться в негативному інформаційному потоці”.
Президент заявив, що підготовка до святкування в республіці триває і в державі не будуть скасовувати ніякі заплановані заходи.
“Ви не хвилюйтеся, це не найбільша проблема для Білорусі – зробити так, щоб про цю війну не забули”, – сказав він.
Крім того, Лукашенко заявив, що також планує поїхати на парад 9 травня до Москви.
“Якщо вже з Білорусі ніхто не приїде в Москву, то хто ж тоді поїде. Ясно, що з України ніхто не поїде”.
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