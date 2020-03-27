Білорусь не буде через коронавірус скасовувати святкування 9 травня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні не скасують святкування "Дня Перемоги" через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє білоруське агентство “БЕЛТА”.

За словами Лукашенка, святкування Дня Перемоги “не загубиться в негативному інформаційному потоці”.

Президент заявив, що підготовка до святкування в республіці триває і в державі не будуть скасовувати ніякі заплановані заходи.

“Ви не хвилюйтеся, це не найбільша проблема для Білорусі – зробити так, щоб про цю війну не забули”, – сказав він.

Крім того, Лукашенко заявив, що також планує поїхати на парад 9 травня до Москви.

“Якщо вже з Білорусі ніхто не приїде в Москву, то хто ж тоді поїде. Ясно, що з України ніхто не поїде”.