Уряд Білорусі тимчасово заборонив вивозити з країни гречку, часник і цибулю незалежно від країни їх походження.

Про це повідомляється на сайті Ради міністрів Республіки Білорусь.

“Постановою від 31 березня №185 встановлено тимчасову заборону на вивезення за межі Республіки Білорусь гречки, гречаної крупи, цибулі-сіянки, цибулі ріпчастої й часнику незалежно від країни їх походження, в тому числі при розміщенні під митні процедури експорту, тимчасового вивезення, перероблення за межами митної території та реекспорту”, – йдеться в повідомленні.

Основні положення постанови набирають чинності після її офіційного опублікування і діють протягом трьох місяців.