Про це повідомляється на сайті Ради міністрів Республіки Білорусь.
“Постановою від 31 березня №185 встановлено тимчасову заборону на вивезення за межі Республіки Білорусь гречки, гречаної крупи, цибулі-сіянки, цибулі ріпчастої й часнику незалежно від країни їх походження, в тому числі при розміщенні під митні процедури експорту, тимчасового вивезення, перероблення за межами митної території та реекспорту”, – йдеться в повідомленні.
Основні положення постанови набирають чинності після її офіційного опублікування і діють протягом трьох місяців.
- 31 березня в Білорусі помер перший пацієнт з підтвердженим коронавірусом COVID-19.