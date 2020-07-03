Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.
Наразі с громадянам України дозволено в’їзд на територію Білорусі, зокрема, з туристичною метою.
Прибувши до Білорусі українці мають пройти 14-денну самоізоляцію. Місце для проходження самоізоляції ті, хто приїжджає, повинні забезпечити для себе самостійно, а адресу — повідомити прикордонникам під час перетині кордону.
Важливо задзначити, що до завершення терміну обов’язкової самоізоляції громадяни України, які прибули до Білорусі, не зможуть повернутися назад.
Як відомо, під час епідемії в Білорусі не вводили карантин, навесні навіть поновилися заняття в школах після канікул. У цей час проводилися і масові заходи. Наприклад, не був скасований парад на честь “Дня Перемоги”.
Станом на 3 липня в Білорусі 62,7 тис підтверджених випадків COVID-19. 405 хворих загинули.
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