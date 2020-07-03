Умови в'їзду в Білорусь для туризму під час карантину через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

Наразі с громадянам України дозволено в’їзд на територію Білорусі, зокрема, з туристичною метою.

Прибувши до Білорусі українці мають пройти 14-денну самоізоляцію. Місце для проходження самоізоляції ті, хто приїжджає, повинні забезпечити для себе самостійно, а адресу — повідомити прикордонникам під час перетині кордону.

Важливо задзначити, що до завершення терміну обов’язкової самоізоляції громадяни України, які прибули до Білорусі, не зможуть повернутися назад.

Як відомо, під час епідемії в Білорусі не вводили карантин, навесні навіть поновилися заняття в школах після канікул. У цей час проводилися і масові заходи. Наприклад, не був скасований парад на честь “Дня Перемоги”.

Станом на 3 липня в Білорусі 62,7 тис підтверджених випадків COVID-19. 405 хворих загинули.