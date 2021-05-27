Про це повідомляє пресслужба “Белавіа”.

“У зв’язку з наявністю заборон на виконання рейсів з боку низки країн, авіакомпанія “Белавіа” змушена скасувати польоти з 27 травня по 30 жовтня 2021 року за такими напрямками: Варшава, Мілан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлін, Мюнхен, Ганновер, Відень, Брюссель, Барселона, Калінінград”, – зазначається у повідомленні.

Пасажири можуть змінити дату вильоту або повернути повну його вартість без штрафів протягом року з моменту придбання для невикористаних і частково використаних авіаквитків.

Раніше “Белавіа” призупинила польоти в аеропорти Києва, Львова, Одеси і Харкова. Призупинення польотів в Україну пов’язано із забороною українського уряду на виконання авіарейсів до Білорусі.

Як відомо, авіасполучення між Україною та Білоруссю було припинено з 00:00 26 травня.

Нагадаємо, що глави держав та урядів країн ЄС (Європейська рада) після інциденту з Романом Протасевичем вирішили заборонити польоти білоруських авіакомпаній над своїми країнами, а своїх перевізників закликали уникати перельотів через Білорусь. До тако ж кроку вдалася Велика Британія.

Хто ще припинив авіасполучення з Білоруссю?

Авіакомпанії Air France та Finnair призупинили польоти над Білоруссю після інциденту з примусовою посадкою в аеропорту Мінська літака Ryanair.

Уряд Литви з 25 травня запровадив заборону на всі авіарейси в країну, які проходять через повітряний простір Білорусі.

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака.