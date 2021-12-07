Білоруську авіакомпанію "Белавіа" відключили від системи взаєморозрахунків BSP та системи Cass для вантажних авіаперевезень.

Про це повідомило білоруське видання Zerkalo.io з посиланням на Міжнародну асоціацію повітряного транспорту (IATA).

“Ми підтверджуємо, що авіакомпанію “Белавіа” було відсторонено від участі у Програмі з білінгу та розрахунків (BSP) та Системи розрахунків за вантажними рахунками (Cass)”, – повідомили у Міжнародній асоціації повітряного транспорту.

У “Белавіа” наразі не прокоментували цю ситуацію.

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Таке рішення, ймовірно, ухвалено у зв’язку із заявленими минулого тижня європейськими обмеженнями. Євросоюз ввів санкції проти 17 фізичних та 11 юридичних осіб, серед яких значиться білоруський авіаперевізник “Бєлавіа”.

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Перед прийняттям п’ятого пакету санкцій гендиректор “Бєлавіа” Ігор Чергинець розповідав, що обмеження стосуватимуться лізингових контрактів білоруського авіаперевізника, тому лізингові компанії завчасно вимагали повернути частину літаків. На той час із флоту “Белавіа” вивели як мінімум два Boeing 737-800.

Довідка. Система BSP уніфікує фінансові та інформаційні потоки, тим самим спрощуючи процедуру оформлення та продажу авіаквитків як самими авіакомпаніями, так і агентами. Її запустили в 1971 році в Японії, а зараз система охоплює понад 370 авіакомпаній у 180 країнах світу, через неї проходить близько 70% непрямих продажів квитків. Останніми роками (за винятком 2020 р.) через неї продається квитків на понад $230 млрд щорічно. Система розрахунків за вантажними рахунками (Cass) призначена для проведення розрахунків між авіакомпаніями та експедиторами.