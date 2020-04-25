Про це повідомляє місцевий журнал Le Soir.
Прем’єр-міністр Бельгії Софі Вільмес повідомила, що з 4 травня відновлять роботу промислові підприємства.
Через тиждень, з 11 травня, відновлять роботу всі магазини.
Другий етап стартує 18 травня. З цього дня планується відновити навчання в школах, з пріоритетом для учнів випускних класів. У класах буде не більше 10 учнів. Учні старше 12 років, повинні будуть носити маски.
На другому етапі відновлять роботу підприємства сфери послуг і музеї.
В той самий час буде дозволено ходити в гості, а також проводити весілля, похорони та різні інші заходи при обмеженій кількості людей.
Третій етап розпочнеться 8 червня і буде фінальним. В цей час почнуть відновлювати роботу ресторани та готелі, компанії, що пропонують туристичні послуги.
При цьому, в країні введуть “масковий режим”, який потрібно буде дотримуватися в громадському транспорті і школах.
В країні будуть проводити масове тестування, щодня робити по 25 тисяч тестів.
Прем’єр-міністр пояснила, що якщо на якомусь з етапів епідеміологічна ситуація буде негативною, тобто кількість заражень зростатиме, то можливе введення повторних обмежень.
У країні карантин було введено 12 березня. За цей час там перехворіли 44 тисячі громадян, з яких близько 6,5 тисячі пацієнтів померли.
- 21 квітня стало відомо, що влада Австрії має намір ще більше послабити карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу. Так, з 15 травня в країні хочуть відкрити для відвідування ресторани та церкви.
- Влада Польщі анонсували поетапний вихід з карантину з 19 квітня. “Масочний режим” для громадян почав діяти 16 квітня.
- У Словаччині пом’якшують карантинні обмеження. Вже з середи, 22 квітня, в державі відкриють всі магазини та установи, площа яких становить менше 300 метрів квадратних. Також будуть відкриті ресторани і бари з роботою на винос.