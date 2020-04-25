Уряд Бельгії затвердив план виходу країни з карантину через епідемію коронавірусу. З 4 травня обмеження почнуть скасовувати в три етапи.

Про це повідомляє місцевий журнал Le Soir.

Прем’єр-міністр Бельгії Софі Вільмес повідомила, що з 4 травня відновлять роботу промислові підприємства.

Через тиждень, з 11 травня, відновлять роботу всі магазини.

Другий етап стартує 18 травня. З цього дня планується відновити навчання в школах, з пріоритетом для учнів випускних класів. У класах буде не більше 10 учнів. Учні старше 12 років, повинні будуть носити маски.

На другому етапі відновлять роботу підприємства сфери послуг і музеї.

В той самий час буде дозволено ходити в гості, а також проводити весілля, похорони та різні інші заходи при обмеженій кількості людей.

Третій етап розпочнеться 8 червня і буде фінальним. В цей час почнуть відновлювати роботу ресторани та готелі, компанії, що пропонують туристичні послуги.

При цьому, в країні введуть “масковий режим”, який потрібно буде дотримуватися в громадському транспорті і школах.

В країні будуть проводити масове тестування, щодня робити по 25 тисяч тестів.

Прем’єр-міністр пояснила, що якщо на якомусь з етапів епідеміологічна ситуація буде негативною, тобто кількість заражень зростатиме, то можливе введення повторних обмежень.

У країні карантин було введено 12 березня. За цей час там перехворіли 44 тисячі громадян, з яких близько 6,5 тисячі пацієнтів померли.