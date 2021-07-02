Сьогодні, 2 липня, в рамках чвертьфіналу “Євро-2020“ збірна Бельгії зустрінеться з Італією.

Про це повідомляють #Букви.

Матч пройде в Мюнхені на стадіоні “Альянц Арена“.

Коли: о 22:00.

Головний арбітр зустрічі – Славко Винчич.

Де дивитися онлайн: на профільних каналах “Футбол 1” та “Футбол 2”, а також на платформах MEGOGO та OLL.TV.

Орієнтовні склади:

Бельгія: Куртуа – Алдервейрельд, Вермален, Вертонген – Меньє, Тілеманс, Вітсель, Т. Азар – Карраско, Мертенс – Лукаку

Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бонуччі, К’єлліні, Спінаццола – Верратті, Жоржина, Барелла – К’єза, Іммобіле, Лоренцо Інсіньє

У матчі 1/8 фіналу Бельгія обіграла Португалію з рахунком 1: 0. На груповому етапі бельгійці обійшли Росію (3:0), Данію (2:1) і Фінляндію (2:0). Водночас, Італія також здобула три перемоги – над Туреччиною (3:0), Швейцарією (3:0) і Уельсом (1:0). Букмекери вважають бельгійців фаворитом на вихід у півфінал.