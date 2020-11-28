Про це повідомляє видання Politico.

З відповідною заявою виступив прем’єр-міністр країни Олександр Де Кроо.

Карантинні заходи будуть послаблені з наступного тижня.

Так, з вівторка, 1 грудня, будуть відкриті всі магазини товарів не першої необхідності. Їх зачинили на початку листопада в рамках посилення карантину.

Але відвідувачі повинні будуть здійснювати покупки поодинці та не зможуть залишатися в магазині більш як 30 хвилин.

З вівторка також зможуть працювати музеї та басейни.

При цьому бари, ресторани та інші підприємства в сфері гостинності будуть зачинені щонайменше до 15 січня. Те ж саме стосується перукарень та косметологічних салонів, повідомляє видання The Brussels Times.

Напередодні Різдва початок комендантської години у Валлонії та в Брюсселі буде перенесено з 22:00 на північ.

Домогосподарства зможуть запросити ще одну людину на святкування Різдва. А люди, які живуть одні, зможуть запросити двох гостей.

Напередодні Нового року такого послаблення правил не буде. Феєрверки будуть заборонені.

Зимові поїздки та поїздки в “червоні” зони категорично не рекомендуються. Контроль на кордонах буде посилено.

Де Кроо повідомив, що зв’язався з урядами Швейцарії й Австрії, щоб попросити їх закрити гірськолижні курорти. Обидві країни поки що виступають проти цього.

Подальше пом’якшення карантинних заходів у Бельгії не передбачається до середини січня.

“Ситуація в нашій країні краща, ніж кілька тижнів тому. Нам вдалося переломити дуже небезпечну тенденцію. Однак тепер це питання наполегливості й продовження зусиль останніх чотирьох тижнів… Якщо ми послабимо заходи занадто рано, цифри злетять до небес. Тоді у нас буде третя хвиля, яка буде навіть гіршою, ніж друга. Ми повинні пережити зиму. Наша загальна мета повинна полягати в тому, щоб цифри (показники інфікування коронавірусом, – ред.) неухильно знижувалися, а потім утримувати їх на низькому рівні”, – наголосив прем’єр Бельгії.

Невелике послаблення карантинних обмежень у країні відбувається на тлі поліпшення епідеміологічної ситуації. Згідно з офіційними даними, з 17 по 23 листопада в день реєстрували в середньому 2765 випадків зараження (це значно менше, ніж тижнем раніше).