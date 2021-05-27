Бельгія заявила, що призупиняє вакцинацію проти коронавірусу препаратом Johnson & Johnson людей у віці до 41 року після першої смерті в Європі від серйозних побічних ефектів, ймовірно, пов'язаних з щепленням.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

“Міжвідомча комісія вирішила тимчасово вводити вакцини Johnson & Johnson лише серед населенню у віці від 41 року до отримання більш детального аналізу користі та ризику Європейським агентством за лікарськими засобами”, – заявили в міністерстві охорони здоров’я Бельгії.

Жінка померла 21 травня після госпіталізації з важким тромбозом і дефіцитом тромбоцитів.

EMA, регулюючий орган Європейського союзу в області лікарських засобів, заявив, що розглядає “перший звіт про смертельний результат” 37-річної жінки з Бельгії, яка постраждала від тромбу з низьким вмістом тромбоцитів, яке, можливо, пов’язане з щепленням.

Регулятор додав, що попросив американського виробника ліків провести серію додаткових досліджень, щоб оцінити можливий зв’язок між щепленням і рідкісним згортанням крові.

У компанії Janssen, яка виробляє цю вакцину, зазначили, що безпека продукту є їх головною турботою, і що EMA надало державам-членам ЄС право приймати рішення про використання вакцини, беручи до уваги швидкість поширення вірусу і наявність альтернативних вакцин.

На сьогоднішній день Бельгія зробила близько 40 000 щеплень J & J, причому 80% з них були зроблені людям старше 45 років. Водночас, в ЄС було введено понад 1,34 мільйона доз J & J.