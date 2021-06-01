Про це повідомляє телеканал CNN.
Інцидент стався в квітні в сеульському магазині одягу. Тоді дружина Лесквіе, Сян Сюецю, вдарила одну з продавчинь по обличчю.
На відео, яке розійшлося в мережі видно, як Сян сперечається з двома продавчинями після того, як одна з жінок запитала її про куртку, в яку вона була одягнена, помилково вважаючи, що вона могла її вкрасти.
Співробітниця магазина, спробувала поглянути на етикетку всередині куртки дружини посла, коли вона побачила, що куртка була не з магазину, вона вибачилася і повернулася на своє місце, але Сян пішла за нею. Після цього вона спочатку штовхнула продавчиню, а потім вдарила її по обличчю.
Поліція Сеула спочатку заявила, що вона не може бути притягнута до відповідальності через дипломатичну недоторканність. Пізніше дружина бельгійського дипломата зустрілася з працівниками магазину і вибачилася за свою поведінку.
Однак в МЗС Бельгії все одно вирішили відкликати посла вже цього літа. Там заявили, що Пітер Лесквіе через ситуацію, що склалася не зможе в подальшому “безтурботно” працювати в Південній Кореї.
- Влада Болгарії заявила про висилку російського дипломата з країни на тлі розслідування вибухів на болгарських складах зброї, в причетності до яких підозрюють ГРУ РФ.