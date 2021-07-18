Бельгія відкрила кордони для всіх типів подорожей українців.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

За його словами, це зроблено згідно з рекомендацією Ради Євросоюзу.

“Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше”, – написав Кулеба.

🇧🇪 Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше✌️ Всі умови в’їзду до країн⤵️ https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 18, 2021

15 липня Європейський союз розширив список третіх країн, громадяни яких можуть в’їжджати на територію блоку під час пандемії коронавірусу. В список була додана Україна.