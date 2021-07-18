Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

За його словами, це зроблено згідно з рекомендацією Ради Євросоюзу.

“Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. МЗС працює, щоб цього літа можливостей для подорожей ставало все більше”, – написав Кулеба.

15 липня Європейський союз розширив список третіх країн, громадяни яких можуть в’їжджати на територію блоку під час пандемії коронавірусу. В список була додана Україна.

  • Уряд Бельгії визнав вакцину Covishield, вироблену в Індії за ліцензією AstraZeneca, попри те, що її ще не схвалив Європейський Союз.