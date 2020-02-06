Про це повідомляє прес–служба бельгійських ВПС в Twitter.
“Третій зліт по тривозі в 2020 році для загону винищувачів F–16 ВПС Бельгії в Литві“, – сказано в повідомленні.
В той же час до публікації прикріплена фотографія, на якій видно бельгійський винищувач і російський літак–заправник Іл–78м.
Уточнюється, що даний російський літак належить 203–у авіаційному полку ВПС РФ, що базується в Рязані.
Повідомляється, що такий літак–заправник призначений для дозаправки в повітрі бомбардувальників, винищувачів або штурмовиків.
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