Про це повідомляє пресслужба бельгійських ВПС в Twitter.

Третій зліт по тривозі в 2020 році для загону винищувачів F16 ВПС Бельгії в Литві, сказано в повідомленні.

В той же час до публікації прикріплена фотографія, на якій видно бельгійський винищувач і російський літакзаправник Іл78м.

Уточнюється, що даний російський літак належить 203у авіаційному полку ВПС РФ, що базується в Рязані.

Повідомляється, що такий літакзаправник призначений для дозаправки в повітрі бомбардувальників, винищувачів або штурмовиків.

  • У Повітряних силах ЗСУ розповіли, як російські повітряно-космічні сили імітували атаку на американський есмінець “Ross” у Чорному морі.