Про це повідомляє прес–служба бельгійських ВПС в Twitter.

“Третій зліт по тривозі в 2020 році для загону винищувачів F–16 ВПС Бельгії в Литві“, – сказано в повідомленні.

В той же час до публікації прикріплена фотографія, на якій видно бельгійський винищувач і російський літак–заправник Іл–78м.

Уточнюється, що даний російський літак належить 203–у авіаційному полку ВПС РФ, що базується в Рязані.

Повідомляється, що такий літак–заправник призначений для дозаправки в повітрі бомбардувальників, винищувачів або штурмовиків.