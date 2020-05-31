У племінника бельгійського короля Філіпа, принца Йоахіма, виявили коронавірус після відвідин вечірки в Іспанії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Йоахім відправився в Іспанію з Бельгії 24 травня для проходження практики. На вечірку в південному місті Кордова 28-річний принц потрапив 26 травня.

За даними газети El Pais, крім бельгійського принца, на заході були присутні ще 26 осіб. Це є порушенням правил карантину, бо максимальна кількість людей, яким дозволено зустрічатися, в даний час складає 15 осіб.

Іспанська поліція почала розслідування інциденту, і ті, хто порушив обмеження, можуть отримати штраф на суму від 600 до 10 000 євро.

Принц десятий у черзі на бельгійський трон.

Регіональний представник іспанського уряду в Кордові Рафаела Валенсуела повідомила, що всі гості вечірки відправлені на карантин.