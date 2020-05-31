Про це повідомляє агентство Reuters.
Йоахім відправився в Іспанію з Бельгії 24 травня для проходження практики. На вечірку в південному місті Кордова 28-річний принц потрапив 26 травня.
За даними газети El Pais, крім бельгійського принца, на заході були присутні ще 26 осіб. Це є порушенням правил карантину, бо максимальна кількість людей, яким дозволено зустрічатися, в даний час складає 15 осіб.
Іспанська поліція почала розслідування інциденту, і ті, хто порушив обмеження, можуть отримати штраф на суму від 600 до 10 000 євро.
Принц десятий у черзі на бельгійський трон.
Регіональний представник іспанського уряду в Кордові Рафаела Валенсуела повідомила, що всі гості вечірки відправлені на карантин.
- Станом на 7:00 30 травня, в світі зареєстрували 6 033 754 випадків захворювання коронавірусом COVID-19.