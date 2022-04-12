Про це повідомляє The Brussels Times з посиланням заяву міністерки закордонних справ Бельгії Софі Вільмес.
Водночас Бельгія продовжує підтримувати Україну з акцентом на військове обладнання та погодила третій транш у розмірі 500 мільйонів євро для Європейського фонду миру.
“Росія без вагань використовує брехню, щоб виправдати свою військову агресію і вторгнення. Зараз Росія намагається вплинути на наших партнерів, кажучи, що ризики для глобальної продовольчої безпеки пов’язані з європейськими санкціями, а не з війною в Україні. Але саме Росія закрила порти на Азовському морі, блокуючи тим самим експорт зерна”, — заявила Вільмес.
Вона також підтвердила підтримку Бельгією п’ятого пакета санкцій проти Росії та Білорусі, а також закликала передбачити наступну серію санкцій з урахуванням лазівок, які ще потрібно закрити. Ці санкції мають бути частиною довгострокової перспективи.
- Також відповідно до санкцій Європейського Союзу щодо РФ, Бельгія заблокувала російські фінансові операції на загальну суму 196,4 млрд євро, а також заморозила активи на 2,7 млрд євро.
- Зокрема у березні Нідерланди, Бельгія, Ірландія та Чехія оголосили, що висилають російських дипломатів зі своїх країн. Причиною для цього стала загроза національній безпеці.