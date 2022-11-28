Бельгія передасть Україні 150 тисяч євро допомоги для підтримки української культури. Країна ЄС допоможе закладам культури та медіа генераторами.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Днями до Києва прибула міністерка закордонних справ, європейських справ і зовнішньої торгівлі та федеральних установ культури Бельгії Аджа Лябіб. Вона разом з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком домовилися про ініціативу.

Ще Брюсель вирішив надати Україні нову гуманітарну та військову допомогу. Також країна долучиться до гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine, яку днями оголосив президент Володимир Зеленський. Загальна сума, яку ми акумулювали для Grain from Ukraine — вже близько 150 млн доларів. Ще до проєкту долучилася Німеччина.

“У ході зустрічі, ми домовились про важливу співпрацю: українські сезони культури в Бельгії, постачання генераторів нашим закладам та медіа для зими, поширення заборони російської пропаганди, допомогу в збереженні української культурної спадщини та допомога у розмірі 150 тисяч євро культурній сфері”, – сказав Олександр Ткаченко.

Під час візиту Аджи Лябіб відвідала Національний художній музей України та Софії Київської. Для неї провів екскурсію український колега.