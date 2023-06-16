Джерело: RTBF
Бельгія закупить і поставить українським силам гусеничні бронетранспортери типу М113, які бельгійська армія зняла з озброєння більш ніж десять років тому.
Перед постачанням в Україну транспортні засоби будуть доведені до робочого стану бельгійською промисловістю.
“Підтримка України – це не змагання між країнами-партнерами, а результат узгодженого підходу, спрямованого на якомога краще задоволення потреб. Цей новий пакет допомоги повністю відповідає цій логіці”, – додала міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер.
Минулого тижня Бельгія схвалила закупівлю й постачання Україні 105-мм снарядів на суму 32 мільйони євро.
- Уряд Бельгії надасть Україні аварійні генератори для ліквідації наслідків підтоплення через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.
- Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах американського виробництва F-16.