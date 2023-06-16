Міністерство оборони Бельгії у п'ятницю 16 червня схвалили 15-й пакет допомоги Україні на 11 мільйонів євро, який включає бронетехніку.

Джерело: RTBF

Бельгія закупить і поставить українським силам гусеничні бронетранспортери типу М113, які бельгійська армія зняла з озброєння більш ніж десять років тому.

Перед постачанням в Україну транспортні засоби будуть доведені до робочого стану бельгійською промисловістю.

“Підтримка України – це не змагання між країнами-партнерами, а результат узгодженого підходу, спрямованого на якомога краще задоволення потреб. Цей новий пакет допомоги повністю відповідає цій логіці”, – додала міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер.

Минулого тижня Бельгія схвалила закупівлю й постачання Україні 105-мм снарядів на суму 32 мільйони євро.