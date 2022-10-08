Під час голосування Євросоюзу за новий, вже восьмий, пакет санкцій проти Росії, Бельгія вирішила утриматись.

Про це повідомляє Le Soir.

Цього тижня Європейський Союз запровадив нові санкції проти Росії через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Однак не всі країни-члени ЄС підтримали запровадження нових обмежень. Зокрема Бельгія під час голосування утрималась, адже остерігається наслідків нових санкцій, які стосуються сталеварного сектору, розповів прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо.

“Питання у тому, як ми можемо зберегти солідарність європейських країн та нашого народу, щоб й надалі підтримувати Україну. Звичайно, військові успіхи України допомагають… Проте якщо економічні витрати стануть такими високими і люди втратять роботу, то буде важко”, – сказав він.

Водночас де Кроо наголосив, що Бельгія не стала блокувати санкції, тому що “не хоче порушувати європейську солідарність”.

Бельгія, зокрема й Валлонія, буди занепокоєні новими антиросійськими санкціями які стосуються на торгівлю сталлю та пропонували форму поступового переходу. Бельгійська влада остерігається, що внаслідок цих санкцій у країні можуть закрити два заводи.

Александр де Кроо раніше попередив, що запровадження нових санкцій проти РФ стають все більш ризикованими, адже вони можуть впливати на деякі країни Європи.

“Досі санкції працювали добре, але чим далі ми рухаємось у нових обмеженнях, тим частіше ми говоримо про санкції, які завдадуть більших збитків нашій економіці, а не російській”, – сказав він.