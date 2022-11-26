Про це йдеться на сайті інтернет-представництва президента.
Зеленський запевнив, що Україна обов’язково стане членом НАТО та ЄС. Крім того, Де Кроо подякував українцям за лідерство у складні часи війни.
“Ви демонструєте всьому світові, за що варто битися — за демократію, за відкрите суспільство, де люди ставляться з повагою одне до одного, засуджують безглузде насилля”, — сказав політик.
Нагадаємо, що 26 листопада до України прибули одразу два прем’єр-міністри з європейських країн — очільник польського уряду Матеуш Моравецький та глава уряду Бельгії Александр Де Кроо.
Також нещодавно Рада міністрів Бельгії затвердила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть десять підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії.
- Під час голосування Євросоюзу за новий, вже восьмий, пакет санкцій проти Росії, Бельгія вирішила утриматись.
- Туреччина наполягає на тому, щоб Швеція врегулювати питання з курдами. Анкара чекає реалізацію заяв від Стокгольма, щоб зняти вето на вступ до НАТО.
- Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.