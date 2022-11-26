Під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Україні прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписав декларацію про підтримку вступу України в Європейський Союз та НАТО.

Про це йдеться на сайті інтернет-представництва президента.

Зеленський запевнив, що Україна обов’язково стане членом НАТО та ЄС. Крім того, Де Кроо подякував українцям за лідерство у складні часи війни.

“Ви демонструєте всьому світові, за що варто битися — за демократію, за відкрите суспільство, де люди ставляться з повагою одне до одного, засуджують безглузде насилля”, — сказав політик.

Нагадаємо, що 26 листопада до України прибули одразу два прем’єр-міністри з європейських країн — очільник польського уряду Матеуш Моравецький та глава уряду Бельгії Александр Де Кроо.

Також нещодавно Рада міністрів Бельгії затвердила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть десять підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії.