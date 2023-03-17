Про це повідомляє The Brussels Times.

Зазначається, що відправлення першої партії вантажівок Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi і Volvo Manumat заплановане на наступний тиждень. Вони будуть використовуватися для переправлення військ і техніки.

Загалом бельгійська армія має в резерві близько 400 автомобілів вище зазначених моделей. Серед них – вантажні машини, моделі з краном (підіймачі) та вантажівки-евакуатори.

Цього року ці транспортні засоби будуть виведені з експлуатації та замінені на новіші. Поетапне виведення з експлуатації машин планувалося кілька років, але їх заміна була пришвидшена через війну РФ в Україні. Відтак, бельгійська армія може передати більшість автомобілів українській армії.

За даними видання, ці вантажівки експлуатуються ще з 1992 року, але залишаються в хорошому стані. Перед відправленням всі транспортні засоби будуть перевірені та за необхідності відремонтовані. Бельгійська армія також надішле запасні запчастини та інструкції з експлуатації для вантажівок.

У виданні зауважили, що автомобілі Volvo відносно прості в ремонті та обслуговуванні. Українським механікам і технікам не знадобиться додаткове навчання, щоб обслуговувати транспортні засоби чи проводити базовий ремонт.