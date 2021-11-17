Про це повідомила державна служба з питань охорони здоров’я, безпеки харчових продуктів та довкілля Бельгії.
Починаючи з суботи в країні заборонено відвідувати закриті приміщення, такі як, наприклад, кафе й ресторани, без захисних масок. Відповідне правило стосуватиметься усіх відвідувачів старше 10 років. Теж стосується й нічних клубів.
Для відвідування закладів громадського харчування, театрів або інших розважальних чи культурних місць – необхідно мати з собою сертифікат про повну вакцинацію або негативний тест на COVID-19, або довідку про одужання.
Також було запроваджено обов’язкову дистанційну роботу на підприємствах будь-якої форми власності та в державних органах. Виняток становлять лише підприємства, де неможливо організувати віддалений режим роботи через виробничі особливості.
Лише з 13 грудня працівники, які зобов’язані працювати віддалено, зможуть виходити до офісів не частіше, ніж двічі на тиждень.
Носіння захисник масок у громадських місцях
Також відомство надало перелік місць, де носіння захисної маски буде обов’язковим:
- у громадському транспорті (включно з регулярними та нерегулярними пасажирськими перевезеннями);
- для медичних та немедичних професій;
- у медичних закладах;
- у закладах громадського харчування;
- під час будь-яких заходів як на відкритому просторі, так і в закритому, незалежно від розмірів місця проведення;
- у магазинах та торговельних центрах;
- у громадських будівлях – судах, органах влади та підприємствах будь-якої форми власності;
- у бібліотеках;
- у загальнодоступних приміщеннях закладів, що належать до культурного, святкового, спортивного, рекреаційного сектору;
- у фітнес-центрах.
Щодо закладів освіти, то це вирішуватимуть у громадах окремо – чи запроваджувати обов’язкове носіння масок для дітей віком до 12 років.
Маску можна знімати лише зрідка, щоб їсти та пити сидячи, або якщо її носіння неможливе через характер діяльності – наприклад, під час занять спортом.
Також рекомендовано встановити лічильники CO2 у школах та приміщеннях з великим скупченням людей для регулювання рівня вентиляції. Ця рекомендація діятиме до 28 січня 2022 року.
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