Про це повідомила державна служба з питань охорони здоров’я, безпеки харчових продуктів та довкілля Бельгії.

Починаючи з суботи в країні заборонено відвідувати закриті приміщення, такі як, наприклад, кафе й ресторани, без захисних масок. Відповідне правило стосуватиметься усіх відвідувачів старше 10 років. Теж стосується й нічних клубів.

Для відвідування закладів громадського харчування, театрів або інших розважальних чи культурних місць – необхідно мати з собою сертифікат про повну вакцинацію або негативний тест на COVID-19, або довідку про одужання.

Також було запроваджено обов’язкову дистанційну роботу на підприємствах будь-якої форми власності та в державних органах. Виняток становлять лише підприємства, де неможливо організувати віддалений режим роботи через виробничі особливості.

Лише з 13 грудня працівники, які зобов’язані працювати віддалено, зможуть виходити до офісів не частіше, ніж двічі на тиждень.

Носіння захисник масок у громадських місцях

Також відомство надало перелік місць, де носіння захисної маски буде обов’язковим:

у громадському транспорті (включно з регулярними та нерегулярними пасажирськими перевезеннями);

для медичних та немедичних професій;

у медичних закладах;

у закладах громадського харчування;

під час будь-яких заходів як на відкритому просторі, так і в закритому, незалежно від розмірів місця проведення;

у магазинах та торговельних центрах;

у громадських будівлях – судах, органах влади та підприємствах будь-якої форми власності;

у бібліотеках;

у загальнодоступних приміщеннях закладів, що належать до культурного, святкового, спортивного, рекреаційного сектору;

у фітнес-центрах.

Щодо закладів освіти, то це вирішуватимуть у громадах окремо – чи запроваджувати обов’язкове носіння масок для дітей віком до 12 років.

Маску можна знімати лише зрідка, щоб їсти та пити сидячи, або якщо її носіння неможливе через характер діяльності – наприклад, під час занять спортом.

Також рекомендовано встановити лічильники CO2 у школах та приміщеннях з великим скупченням людей для регулювання рівня вентиляції. Ця рекомендація діятиме до 28 січня 2022 року.