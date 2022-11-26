Рада міністрів Бельгії затвердила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть десять підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії.

Про це повідомляє Le Soir з посиланням на заяву глави Міноборони Бельгії Людовін Дедондер.

“Ці безпілотники дозволяють виявляти всі підводні загрози: і міни, і шпигунське обладнання. Це нові високі технології, які нададуть їм велику допомогу. Бельгійська армія вже має ці машини”, – зазначила Людовін Дедондер.

Крім того, Бельгія надасть українським військовим мобільні лабораторії, які можна розмістити поблизу місця, де стався хімічний, бактеріологічний, радіологічний або ядерний інцидент.

Міністерка додала, що ці лабораторії також можна використовувати в районах стихійних лих, де зруйновано лікарні та пологові будинки. Вони можуть допомогти надати невідкладну допомогу.

Крім того, за словами Дедондер, бельгійські військові розпочнуть навчання українських солдатів. Вона уточнила, що близько 100 інструкторів приєднаються до європейської місії військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).

Зазначимо, що у жовтні під час голосування Євросоюзу за новий, вже восьмий, пакет санкцій проти Росії, Бельгія вирішила утриматись. Бельгія під час голосування утрималась, адже остерігається наслідків нових санкцій, які стосуються сталеварного сектору, розповів прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо.

“Питання у тому, як ми можемо зберегти солідарність європейських країн та нашого народу, щоб й надалі підтримувати Україну. Звичайно, військові успіхи України допомагають… Проте якщо економічні витрати стануть такими високими і люди втратять роботу, то буде важко”, – сказав він.

Водночас де Кроо наголосив, що Бельгія не стала блокувати санкції, тому що “не хоче порушувати європейську солідарність”.