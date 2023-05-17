Джерело: DeMorgen із посиланням на офіс прем’єра Бельгії Александра Де Кроо, Офіс президента України.

У виданні зазначили, що питання стосовно американських винищувачів F-16 обговорювали президент України Володимир Зеленський із прем’єрами Бельгії Александром Де Кроо та Нідерландів Марком Рютте.

“Питання F-16 обговорювалося під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Бельгії на саміті в Гаазі на початку цього місяця. Александер повідомив, що країна не готова постачати літаки, проте може навчати пілотів”, – йдеться у статті.

Невдовзі глава Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що Бельгія готова навчати українських пілотів. “Нам потрібні винищувачі й ми дякуємо союзникам за рішення працювати у цьому напрямку. Зокрема, готовність навчати пілотів підтвердила також Бельгія”.

Додамо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та глава уряду Нідерландів Марк Рютте працюють над створенням “міжнародної коаліції”, аби допомогти Україні отримати винищувачі F-16 “у цей ключовий момент опору вторгненню Путіна”.

Ввечері 16 травня український президент також повідомив, що ініціативу “коаліції винищувачів” підтримав прем’єр Нідерландів та висловив вдячність.

У пресслужбі британського уряду підтвердили, що Сунак та Рютте погодилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції, щоб забезпечити Україну можливостями з повітря, підтримуючи все, “від навчання до закупівлі літаків F16”.

Після зустрічі з британським прем’єр-міністром Зеленський натякнув, що Україна наближається до отримання F-16, сказавши, що Україна та Велика Британія “продовжують працювати над коаліцією винищувачів” і “ми активно рухаємося вперед”.

Варто зауважити, прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо оголосив про підготовку нового пакету військової допомоги для України.

Він наголосив, що попри те, що з військовими пакетами допомоги можуть виникати практичні перешкоди, у серцях та душах бельгійців немає жодного сумніву щодо підтримки України.

Крім того, він додав, що в березні минулого року Бельгія арештувала 197 млн євро доходів від російських активів, які використовує виключно для надання допомоги Україні.

“З початку війни бельгійські служби заморозили понад 58 млрд євро російських активів російського центрального банку. Зараз ми розглядаємо, як ми можемо повною мірою використати доходи від цих російських активів для підтримки України у військових діях, а також для підтримки відновлення України», – зауважив Кроо.