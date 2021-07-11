Уряд Бельгії визнав вакцину Covishield, вироблену в Індії за ліцензією AstraZeneca, попри те, що її ще не схвалив Європейський Союз.

Про це повідомляє видання The Brussels Times.

Зазначається, що країни ЄС можуть самостійно, поза контролем регулятора ЕМА, визнавати вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Отже, Бельгія дозволятиме вільний в’їзд людям, які отримали щеплення вакциною Covishield та можуть продемонструвати сертифікат вакцинації.

Covishield також визнали Австрія, Греція, Німеччина, Ісландія, Словенія, Ірландія, Іспанія та Швейцарія.

Раніше у громадян Індії, яких вакцинували проти коронавірусу препаратом Covishield, виникли проблеми із поїздками до Європейського Союзу.

У Європейському Союзі наразі офіційно не визнали індійський препарат проти коронавірусу Covishield, яким вакцинують українців. Водночас у МОЗ України раніше неодноразово запевняли, що цей препарат і AstraZeneca – це “одна вакцина”. #Букви розповідали, що відомо про цю ситуацію. Детальніше – у матеріалі.