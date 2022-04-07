Про це сповістив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.
Заморожені активи належали 877 фізичним та 62 юридичним особам з РФ, які входять до санкційних списків ЄС, значна частина з них – це товари, які російські клієнти придбали до введення санкцій. Зокрема, у порту Зебрюгге вилучили тисячу автомобілів класу “люкс”, призначених для продажу у РФ.
Також Бельгія заблокувала великі фінансові операції за участю росіян, зокрема через Euroclear – одній з найбільших у світі компаній з фінансових операцій з цінними паперами.
Митниця країни також посилено працює над тим, щоб товари не “прослизали” через санкції. Як приклад, у бельгійських портах уже перевірили понад 23 тисячі контейнерів і вилучили три контейнери з предметами розкоші, які прямували до РФ.
- Нагадаємо, Європейський союз переносить ембарго на імпорт російського вугілля через тиск Німеччини. Тепер санкції набудуть чинності з середини серпня.
- Велика Британія оголосила про нові санкції проти РФ у відповідь на скоєні російськими солдатами воєнні злочини в Україні. Серед санкцій – замороження активів “Сбербанку” та відмова від вугілля.