Відповідно до санкцій Європейського Союзу до РФ, Бельгія заблокувала російські фінансові операції на загальну суму 196,4 млрд євро, а також заморозила активи на 2,7 млрд євро.

Про це сповістив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.

Заморожені активи належали 877 фізичним та 62 юридичним особам з РФ, які входять до санкційних списків ЄС, значна частина з них – це товари, які російські клієнти придбали до введення санкцій. Зокрема, у порту Зебрюгге вилучили тисячу автомобілів класу “люкс”, призначених для продажу у РФ.

Також Бельгія заблокувала великі фінансові операції за участю росіян, зокрема через Euroclear – одній з найбільших у світі компаній з фінансових операцій з цінними паперами.

Митниця країни також посилено працює над тим, щоб товари не “прослизали” через санкції. Як приклад, у бельгійських портах уже перевірили понад 23 тисячі контейнерів і вилучили три контейнери з предметами розкоші, які прямували до РФ.