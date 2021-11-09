Про це повідомили Міграційний центр Бельгії та департамент консульської служби українського МЗС.
Бельгія заборонила туристичні поїздки для громадян України після її вилучення з “зеленого списку” Євросоюзу.
Тепер до цієї країни можна потрапити винятково з “поважною” метою.
Українське МЗС надає перелік випадків, за якими можна відвідувати Бельгію:
- громадянство Бельгії;
- посвідка на проживання в Бельгії;
- подружжям, дітям або партнерам громадянина/ки Бельгії, або особи, яка має посвідку на проживання;
- транзит територією Бельгії з країни з “червоного списку” до будь-якої країни ЄС або Шенгенської Угоди, громадянином якої вона є або має посвідку на проживання;
- транзит територією Бельгії з поза меж ЄС або Шенгенської Угоди, без виходу з зон для транзитних пасажирів міжнародних аеропортів;
- виконання гуманітарної місії за наявності сертифіката про пересування для виконання гуманітарної місії;
- дипломати, співробітники міжнародних організацій та інші особи, запрошені міжнародними організаціями, за умови наявності сертифікату про важливість поїздки;
- особа, чия фізична присутність є необхідною для забезпечення національної безпеки Бельгії, за умови наявності сертифіката про важливість поїздки;
- забезпечення транспортних перевезень.
Додатково для в’їзду до Бельгії знадобляться такі документи:
- чинний біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (строк дії якого має перевищувати дату запланованого виїзду з Бельгії на 6 місяців);
- документальне підтвердження мети поїздки (картку резидента країни Євросоюзу або посвідку на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнера тощо);
- підтвердження фінансової спроможності;
- поліс медичного страхування, який визнається на території країн Євросоюзу.
Також перед в’їздом до країни необхідно заповнити форму Passenger Locator Form. Це можна зробити за 6 місяців до дати запланованого візиту до Бельгії.
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