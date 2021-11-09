Про це повідомили Міграційний центр Бельгії та департамент консульської служби українського МЗС.

Бельгія заборонила туристичні поїздки для громадян України після її вилучення  з “зеленого списку” Євросоюзу.

Тепер до цієї країни можна потрапити винятково   з “поважною” метою.

Українське МЗС надає перелік випадків, за якими можна відвідувати Бельгію:

  • громадянство Бельгії;
  • посвідка на проживання в Бельгії;
  • подружжям, дітям або партнерам громадянина/ки Бельгії, або особи, яка має посвідку на проживання;
  • транзит територією Бельгії з країни з “червоного списку” до будь-якої країни ЄС або Шенгенської Угоди, громадянином якої вона є або має посвідку на проживання;
  • транзит територією Бельгії з поза меж ЄС або Шенгенської Угоди, без виходу з зон для транзитних пасажирів міжнародних аеропортів;
  • виконання гуманітарної місії за наявності сертифіката про пересування для виконання гуманітарної місії;
  • дипломати, співробітники міжнародних організацій та інші особи, запрошені міжнародними організаціями, за умови наявності сертифікату про важливість поїздки;
  • особа, чия фізична присутність є необхідною для забезпечення національної безпеки Бельгії, за умови наявності сертифіката про важливість поїздки;
  • забезпечення транспортних перевезень.

Додатково для в’їзду до Бельгії знадобляться такі документи:

  • чинний біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (строк дії якого має перевищувати дату запланованого виїзду з Бельгії на 6 місяців);
  • документальне підтвердження мети поїздки (картку резидента країни Євросоюзу або посвідку на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнера тощо);
  • підтвердження фінансової спроможності;
  • поліс медичного страхування, який визнається на території країн Євросоюзу.

Також перед в’їздом до країни необхідно заповнити форму Passenger Locator Form. Це можна зробити за 6 місяців до дати запланованого візиту до Бельгії.

Раніше Європейський Союз оновив так званий зелений перелік країн, громадяни яких можуть вільно подорожувати до ЄС. Україну офіційно виключили з цього списку.