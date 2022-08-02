Про це повідомило видання De Morgen.

Заморожені кошти належать підсанкційним особам, компаніям та іншим юридичним особам. Серед них є всі види фінансових активів, таких як гроші та акції, які знаходяться в Бельгії.

Заморожені кошти належать 1 229 людям і 110 іншим організаціям. Ними є російські політики, олігархи, банки і компанії, які потрапили під фінансові санкції. Більшість обмежень було введено після російського вторгнення в Україну в лютому. Утім частину з них запровадили ще після окупації Росією Кримського півострова в 2014 році.