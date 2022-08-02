Про це повідомило видання De Morgen.
Заморожені кошти належать підсанкційним особам, компаніям та іншим юридичним особам. Серед них є всі види фінансових активів, таких як гроші та акції, які знаходяться в Бельгії.
Заморожені кошти належать 1 229 людям і 110 іншим організаціям. Ними є російські політики, олігархи, банки і компанії, які потрапили під фінансові санкції. Більшість обмежень було введено після російського вторгнення в Україну в лютому. Утім частину з них запровадили ще після окупації Росією Кримського півострова в 2014 році.
Осіб та компаній не стали уточнювати. В останніх пакетах санкцій до переліку додали Сбербанк, найбільший російський банк, і Банк ВТБ, один з найбільших банків в Росії, найбільшим акціонером якого є держава.
- Нагадаємо, з 1 серпня у Великій Британії вступив у дію Реєстр закордонних юридичних осіб. Він має ускладнити обходити санкції, зокрема росіянам.
- Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила про новий пакет санкцій проти посадовців РФ, зокрема проти “офіційних осіб” так званих адміністрацій квазіутворень “ЛНР” та “ДНР”.