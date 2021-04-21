Американська компанія Apple під час весняної презентації новинок представила трекер AirTag для пошуку втрачених речей, а вже через кілька годин світові бренди почали демонструвати колекції аксесуарів для цього пристрою.

Про це повідомляє видання The Verge.

Apple знайшла спосіб полегшити життя багатьох людей, які схильні губити свої речі. При цьому розробники не продумали зручний спосіб прикріплення AirTag до речей. Тому цю проблему взялися вирішувати бренди.

Belkin

Бренд Belkin презентував найдоступніші за ціною аксесуари для нових гаджетів AirTag. Зокрема, в Apple Store доступні варіації чохла з кільцем для ключів та ремінця. Обидва вироби мають круговий тримач для AirTag. Вони представлені у білому, чорному, синьому та рожевому кольорах.

Наразі аксесуарів від Belkin нема в наявності, оскільки й самі AirTag не надійшли у продаж. Однак відома ціна – $12,95.

Nomad

Бренд Nomad вирішив не відставати від конкурентів, тому вже презентував лінійку аксесуарів для трекера AirTag. Користувач може обрати для себе класичний чохол, який можна прикріпити до ключів, а також ремінець для окулярів. Обидва аксесуари оцінюють у $39,95 долара, але за попереднім замовленням ціна знижується до $29,95. При цьому передзамовлення можна оформити на сайті Nomad.

Cyrill/Spigen

Бренд Cyrill презентував екологічний ремінець у двох кольорах: чорному та світло-сірому. Їх можна придбати за $19,99.

Водночас Spigen, материнська компанія Cyrill, створила футляри та надміцні чохли для AirTag. Їхня ціна – $24,99. Футляр можна замовити вже зараз, а міцний чохол – за попереднім замовленням.

Hermès

Французький люксовий бренд Hermès презентував чотири шкіряні чохли для версії нових трекерів, на яких також буде вигравіюваний логотип бренду Clou de Selle. Виробник презентував брелок, який можна кріпити до ключів, модель для багажу й чохол з універсальним кріпленням. Ціна таких аксесуарів 349, 449 і 299 доларів відповідно. Доступні різні кольорові варіації.

Apple

Звичайно, Apple пропонує власні аксесуари для AirTag. Компанія презентувала кілька варіацій чохлів та ремінців у спортивному та більш класичному стилі. Ціна варіюється в межах 29 та 39 доларів.

Аксесуари представлені у кількох кольорах, але вони все ще недоступні до замовлення.

Moment

Бренд представив кілька цікавих аксесуарів: це маленькі клаптики з різноманітних матеріалів, які дозволяють непомітно приклеювати AirTag до будь-якої поверхні. Кріплення з тканини коштують $14,99, а кріплення з твердою оболонкою – $19,99. Замовлення можна оформити хоч зараз.

Звичайно, більше аксесуарів з’явиться після 30 квітня, коли AirTag офіційно надійде у продаж.