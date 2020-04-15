Про це зірка розповіла в своєму Instagram.

Хадід показала фото сторінок нового випуску журналу Vogue Італія зі своїми знімками. На опублікованих фото оголена модель прикривається букетом засохлих троянд та парою туфель.

Модель розповіла, що фотосесія відбувалася у неї вдома. При цьому її консультували за допомогою FaceTime стилістка Хейлі Волленс та фотограф  Браян  Кароцци.

“Часи змінюються, і робота з дому набуває нового значення… Нові кадри для Vogue Італія, зняті та стилізовані за допомогою FaceTime завдяки моїм карантинним королевам Хейлі Волленс та Браян  Кароцци. Люблю. Мені неймовірно пощастило взяти участь в цій зйомці”, — написала вона.

Також Хадід показала, як йшов робочий процес.

 

Фото: bellahadid / Instagram