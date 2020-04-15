Супермодель Белла Хадід влаштувала фотосесію для італійського Vogue у себе вдома за допомогою сервісу відеодзвінків Facetime.

Про це зірка розповіла в своєму Instagram.

Хадід показала фото сторінок нового випуску журналу Vogue Італія зі своїми знімками. На опублікованих фото оголена модель прикривається букетом засохлих троянд та парою туфель.

Модель розповіла, що фотосесія відбувалася у неї вдома. При цьому її консультували за допомогою FaceTime стилістка Хейлі Волленс та фотограф Браян Кароцци.

“Часи змінюються, і робота з дому набуває нового значення… Нові кадри для Vogue Італія, зняті та стилізовані за допомогою FaceTime завдяки моїм карантинним королевам Хейлі Волленс та Браян Кароцци. Люблю. Мені неймовірно пощастило взяти участь в цій зйомці”, — написала вона.

Також Хадід показала, як йшов робочий процес.