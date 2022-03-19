У Bellingcat зобразили на інтерактивній мапі інциденти, які зашкодили цивільному населенню України після початку вторгнення Росії. Усі інциденти детально зібрані та описані журналістами.

Відповідна мапа опублікована Bellingcat.

На мапі присутні випадки пошкодження або зруйновання цивільних об’єктів інфраструктури. Також видно наявність поранень серед цивільного населення та присутність на знімках зображення померлих осіб.

Журналісти почали збирати докази російської агресії ще 24 лютого. Наразі користувачі можуть дослідити інциденти за датою та місцем розташування.

“Ми маємо намір, щоб це був живий проєкт, який продовжуватиме оновлюватися, доки конфлікт триває”, — зазначається у повідомленні.