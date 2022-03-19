Відповідна мапа опублікована Bellingcat.
На мапі присутні випадки пошкодження або зруйновання цивільних об’єктів інфраструктури. Також видно наявність поранень серед цивільного населення та присутність на знімках зображення померлих осіб.
Журналісти почали збирати докази російської агресії ще 24 лютого. Наразі користувачі можуть дослідити інциденти за датою та місцем розташування.
“Ми маємо намір, щоб це був живий проєкт, який продовжуватиме оновлюватися, доки конфлікт триває”, — зазначається у повідомленні.
- Нагадаємо, що Харків з перших днів війни зазнає обстрілів з боку російських окупантів. Вже зруйновано 600 багатоповерхівок, п’ять десятків шкіл на 7 лікарень.
- Водночас люди, які ховаються в Маріуполі від найжорстокіших боїв, ризикують своїм життям щоразу, коли виходять за межі своїх укриттів. Наразі місто в облозі та майже постійно обстрілюється.