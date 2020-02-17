Громадянин Росії Вадим Красіков, який під вигаданим ім'ям Вадима Соколова застрелив в минулому році в Берліні уродженця Грузії Зелімхана Хангошвілі, перед поїздкою в Європу тренувався на базі спецназу ФСБ "Вимпел", неодноразово відвідував Антитерористичне управління ФСБ на проспекті Вернадського і багато разів розмовляв з одним діючих і кількома колишніми співробітниками "Вимпел".

Про це йдеться в розслідуванні групи Bellingcat, німецького журналу Der Spiegel і російського видання The Insider.

Нагадаємо, 23 серпня в Берліні був убитий 40-річний колишній командир чеченських повстанців Зелімхан Хангошвілі.

Хангошвілі був громадянином Грузії. Він брав участь у другій чеченській війні проти російських військ і був близьким соратником чеченського президента Аслана Масхадова, який керував опором чеченців проти Росії. В результаті Хангошвілі втік до Німеччини.

Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat з’ясувала, що вбивство громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі в Берліні в серпні минулого року було заплановано та організовано російською Федеральною службою безпеки. Автори стверджують, що їм вдалося знайти нові підтвердження того, що вбивство Зелімхана Хангошвілі в Берліні було організовано спецпідрозділом ФСБ “Вимпел”.

Журналісти-розслідувачі з’ясували як Центр спеціальних призначень ФСБ готував кілера-рецидивіста Вадима Красікова для цього вбивства, а також встановили деякі подробиці переміщень Красікова по Європі.

Bellingcat вдалося знайти номер телефону, яким Красіков користувався в Росії до вбивства в Берліні. Дані про дзвінки з цього номеру дозволили розслідувачам стверджувати, що зв’язок “берлінського вбивці” з ФСБ був постійним і ставив собі за мету саме підготовку до операції по вбивству Хангошвілі.

Одним з постійних контактів кілера був Едуард Бендерський (він заперечує знайомство з Красіковим), ветеран “Вимпелу” і тесть російського хакера Максима Якубця, підозрюваного в роботі на ФСБ.

Фото: Едуард Бендерський і Володимир Путін на засіданні ОНФ

Дані білінгу свідчать, що Красіков неодноразово відвідував основні тренувальні бази Центру спеціального призначення ФСБ (керівник – генерал-полковник Олександр Тихонов). Як мінімум вісім разів в 2019 році Красіков був на базі ЦСН ФСБ в Балашисі під Москвою. В останній раз – 8 серпня, всього за кілька днів до того, як відправився в Європу.

Фото: Місця, відвідані Красіковим, судячи з біллінгу його телефону. Цифра – це число днів, проведених в даному місці

До того ж Красіков відвідував будинок Національного антитерористичного центру і аналітичного центру ФСБ, а також офіс очолюваної Бендерської асоціації “Вимпел-А” і постійно телефонував її співробітниками.

При цьому журналісти стверджують, що і ФСБ, і російська поліція знали про особу затриманого вбивці, але збрехали німецькій владі, заперечуючи, що “Вадим Соколов” був не справжньою особою. Одночасно з тим росіяни намагалися знищити всі публічні дані, що стосуються справжньої особистості вбивці, а також дані, пов’язані з його найближчими родичами.

“Це розслідування остаточно встановлює, що головна служба безпеки російської держави підготувала і здійснила екстериторіальне вбивство в столиці Німеччини в 2019 році. Альтернативні гіпотези, що зв’язують вбивство з кримінальними угрупованнями глави Чечні Рамзана Кадирова або навіть особиста помста колишніх або нинішніх співробітників служби безпеки, тепер можуть бути виключені як малоймовірні”, – відзначили в Bellingcat.