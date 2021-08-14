Про це йдеться у заяві проєкту.

Нагадаємо, що 9 березня цього року окружний суд Амстердама (Нідерланди) виніс судове забезпечувальне рішення проти петербурзького інформаційного агентства “РИА ФАН”, яке не з’явилось на судове засідання. Зазначалося, що суд вважає п’ять статей, опублікованих на сайті російського ЗМІ у липні та серпні 2020 року, “некоректними й незаконними”.

Йшлося про серію статей, у яких помилково стверджувалося, що дослідник Bellingcat Пітер ван Гюйс та інші журналісти Bellingcat надсилали повідомлення з погрозами співробітникам “РИА ФАН”, а також пропонували їм хабар. Суд вивчив докази, подані Bellingcat, й постановив, що ці твердження є помилковими, не підтвердженими фактами й незаконними.

Відтак, суд зобов’язав “РИА ФАН” оплатити судові витрати Bellingcat, а також видалити образливі статті протягом шести місяців.

У разі невиконання постанови суду на компанію буде накладено щоденний штраф в розмірі 25 000 євро за кожен день недотримання до максимальної суми в 500 000 євро.

Тоді у Bellingcat заявили, що публікації “РИА ФАН” широко розповсюджувалися в соціальних мережах і передруковувалися на інших сайтах, афілійованих із медіагрупою “Патріот”. Головою опікунської ради цієї медіагрупи є Євген Пригожин — російський бізнесмен, якого називають “кухарем Путіна” та його близьким другом.

Євген Пригожин перебуває у розшуку ФБР за втручання у вибори президента США у 2016 році, коли переміг Дональд Трамп. Прізвисько “кухар Путіна” бізнесмен отримав через те, що його компанії забезпечують харчування для Кремля. Крім того, компанії Пригожина широко співпрацюють з Міністерством оборони Росії в будівництві військових баз біля кордону з Україною. Москва використовує їх для введення своїх військових на територію України.

Однак тоді російське інформагентство обурилося рішенням суду й подало апеляційну скаргу, яку теж програло.

Новим вироком від 29 червня 2021 року суд підтвердив свій попередній вердикт, який зобов’язує “РИА ФАН” видалити наклепницькі статті, а також додаткову арабськомовну версію однієї зі статей, що була нещодавно додана до матеріалів справи, з моменту оприлюднення первинного вироку.

Крім того, видання має опублікувати на своєму вебсайті наступну заяву:

“3 липня, 4 липня, 14 серпня та 20 серпня 2020 року ми писали на цьому вебсайті, що Bellingcat та журналіст Bellingcat Пітер ван Гюйс намагалися підкупити співробітників нашої організації, і що вони погрожували нашим співробітникам. Суддя окружного суду Амстердама постановив 9 березня 2021 року, що ці звинувачення не підтверджуються фактами й тому є незаконними. Ми не повинні були публікувати ці статті. – Редактори “РИА ФАН”

Наразі інформагентство не виконало ці умови.

У Bellingcat додають, що єдине, чого “РИА ФАН” досягло шляхом апеляції, – це скасування штрафних санкцій за невиконання вимог, призначених судом. Однак, суд підтвердив, що інформагентство все ще має сплатити Bellingcat €1.408,81 судових витрат.

Bellingcat зазначає, що “РИА ФАН” поки що видалило лише арабськомовну версію однієї з наклепницьких статей, стверджуючи на своєму вебсайті, що ця стаття “трохи порушує європейське законодавство”. Російськомовна версія цієї ж статті залишається доступною. У цій же заяві “РИА ФАН” неправдиво повідомило, що суд вирішив скасувати попередній вердикт, згідно з яким інші статті, що містять наклеп, також слід вилучити.

“У пунктах 4.5 та 5.2 вироку від 29 червня чітко зазначено, що єдине рішення на користь RIA FAN – це зняття вищезазначених штрафних санкцій. Ухвала суду про вилучення незаконних статей залишається в силі”, – наголошують у Bellingcat.