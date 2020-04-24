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Bellingcat: Вербувальник генерала СБУ Шайтанова може бути фігурантом справи MH17

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що полковник ФСБ, що фігурує в справі генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, може бути причетний до справи щодо катастрофи MH17.

П’ятниця, 24 квітня 2020, 22:14

Про це йдеться в спільному розслідування видань Bellingcat, The Insider та Der Spiegel.

Як повідомлялося раніше, 14 квітня співробітники Служби безпеки України затримали генерал-майора спецслужби Валерія Шайтанова, який, за інформацією правоохоронців, підтримував контакти з полковником ФСБ РФ Ігорем Єгоровим. Того ж дня слідчі СБУ оголосили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 Кримінального Кодексу (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт).

Журналісти-розслідувачі вивчили матеріали, надані СБУ, зокрема — записи переговорів між Шайтановим, Єгоровим та третьою неназваною особою, під час якої, як передбачається, обговорювалася підготовка до вбивства Адама Осмаєва (громадянин РФ чеченського походження, що проживає в Україні і воював разом з українськими силами на Донбасі).

Вивчаючи матеріали СБУ, журналісти з’ясували, що Єгоров, який фігурує в справі Шайтанова, раніше потрапляв в їх поле зору як можливий фігурант справи щодо катастрофи малазійського рейсу МН17 з позивним “Ельбрус”.

За інформацією Bellingcat, Єгоров є старшим офіцером елітного підрозділу ФСБ “Вимпел”. У 2014-2015 роках офіцер багато подорожував між Москвою, Ростовом та Сімферополем, під своїм ім’ям, а також під псевдонімом Ігор Семенов.

В свою чергу “Ельбрус” вперше публічно згадувався в листопаді 2014 року. Тоді блогер-сепаратист та військовий кореспондент Борисом Рожин повідомляв про невдалу спробу двох військових командирів, призначених Москвою, — “Дельфіна” та “Ельбруса”, — об’єднати більше 20 розрізнених та воюючих проросійських збройних угруповань в самопроголошену “Луганську Народну Республіку”. У 2016 році “Ельбрус” згадувався в розслідуванні російських журналістів щодо викрадення української військової Надії Савченко, як “радник керівництва ЛНР від ФСБ”.

На початку 2019 року Bellingcat вперше припустили, що саме полковник Єгоров може бути тим самим “Ельбрусом”. У листопаді 2019 року ця ідея знайшла підтвердження.

Так, в одній з розмов бойовиків, перехоплених та опублікованих Об’єднаною слідчою групою (JIT), яка розслідує справу щодо катастрофи малазійського авіарейсу MH17, представники незаконних збройних формувань обговорюють “Ельбруса”, називаючи його ім’я та посаду.

“В одній розмові, перехопленій 16 липня 2014 роки (за день до падіння MH17), бойовик запитує свого товариша, чи зустрічався він з — судячи з контексту — недавно прибулим командиром “Ельбрусом”. Цей бойовик продовжує пояснювати, що він знав “Ельбруса” за “кримськими подіями”, посилаючись на проєкт анексії Криму, і описує його як офіцера з “Вимпелу” ФСБ на ім’я Ігор. Він також описує Ігоря “Ельбруса” як людину з дефектом мовлення, за якою його також можна ідентифікувати в аудіозаписі Єгорова, опублікованому СБУ”, — заявили в Bellingcat.

На підставі викладених вище фактів журналісти припустили, що Єгоров може бути причетний до справи щодо катастрофи.

“З огляду на те, що його прибуття було незадовго до трагічної збиття MH17 російською ракетою “Бук”, така роль робить “Ельбруса” людиною, яку цікавить розслідування MH17, що частково пояснює публікацію перехоплених JIT розмов”, — зазначили вони.

Теги: ФСБ, Катастрофа MH17, СБУ, ФСБ РФ, Bellingcat

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