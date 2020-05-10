Про це повідомляє білоруське агентство “БЕЛТА”.
За словами заступника генерального директора з маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності авіакомпанії Ігоря Чергінца, сьогодні виконується чартерний рейс для евакуації білорусів і іноземців з Анголи і Судану.
“На борту знаходяться близько 60 осіб. З них 41 білорус, 6 українців і 9 росіян. Люди в цих країнах були в основному у справах – в службові відрядження”, – розповів він.
Відзначається, що літак авіакомпанії вилетів учора з Луанди (Ангола) в Хартум (Судан), а вже сьогодні борт повинен прибути до Мінська.
- 2 травня в Україну було евакуйовано спецрейсами понад півтисячі осіб. Ще 15 тисяч українців повернулися через КПВВ на кордоні.