Білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" евакуювала з Анголи і Судану українських громадян, які не змогли самостійно повернутися додому через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє білоруське агентство “БЕЛТА”.

За словами заступника генерального директора з маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності авіакомпанії Ігоря Чергінца, сьогодні виконується чартерний рейс для евакуації білорусів і іноземців з Анголи і Судану.

“На борту знаходяться близько 60 осіб. З них 41 білорус, 6 українців і 9 росіян. Люди в цих країнах були в основному у справах – в службові відрядження”, – розповів він.

Відзначається, що літак авіакомпанії вилетів учора з Луанди (Ангола) в Хартум (Судан), а вже сьогодні борт повинен прибути до Мінська.